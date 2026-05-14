В Азербайджане создано Государственное агентство по управлению отходами

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в области совершенствования управления отходами.

Как сообщает Trend, согласно указу, при министерстве экологии и природных ресурсов создается Государственное агентство по управлению отходами.

Агентство является органом, входящим в структуру министерства, который осуществляет государственный контроль, регулирование и координацию в сфере управления отходами (образование отходов, сбор, сортировка, транспортировка, размещение, переработка, использование, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов), а также сбор платежей за отходы.

Кабинету министров поручено подготовить и представить главе государства предложения по следующим вопросам:

- в течение двух месяцев — проекты положения и структуры Агентства, а также предложения по предельной численности его работников;

- в течение четырех месяцев — по совершенствованию закона «Об отходах» и других нормативных правовых актов в этой сфере с учетом передового международного опыта;

- в течение пяти месяцев — проект «Национальной стратегии по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами на 2027–2030 годы», скоординированный с проектом «Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы».

Кроме того, правительство должно в течение двух месяцев принять необходимые меры для решения вопросов материально-технического обеспечения Агентства, финансирования расходов на его содержание и обеспечения административным зданием, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.