Казахстан и Турция договорились о реализации проектов в рамках Среднего коридора

АСТАНА/Trend/ - Казахстан и Турция договорились о повышении потенциала Среднего коридора посредством реализации ряда проектов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров.

“Наши страны можно назвать "мостом", прочно связывающим Восток и Запад. Нам необходимо максимально использовать это общее достояние. Поэтому мы с уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о повышении потенциала Среднего коридора посредством реализации ряда проектов. Считаю, что это решение полностью отвечает интересам обоих народов”, – сказал Токаев.

По его словам, стратегически важным направлением остается сфера воздушного транспорта и грузоперевозок.

“Компания TAV Airports Holding намерена превратить международный аэропорт Алматы в логистический хаб Центральной Азии. Мы в свою очередь готовы оказать всестороннюю поддержку данному проекту. Рассчитываем на тесное сотрудничество с турецкими инвесторами в реализации и других инициатив в сфере транспорта и логистики. Правительство Казахстана готово предоставить специальные преференции турецкому бизнесу”, – отметил Президент.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.