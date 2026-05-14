Казахстан и Турция подписали Декларацию о расширенном стратегическом партнерстве

АСТАНА/Trend/ - По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду.
Кроме того, члены официальных делегаций обменялись следующими межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами:
Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 13 июня 1995 года;
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о создании, функционировании и деятельности культурных центров;
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций;
Инвестиционное соглашение между Правительством Республики Казахстан и компанией TAV Holding;
Меморандум между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики о намерении учреждения совместной программы «Абай-Акиф»;
Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством национального образования Турецкой Республики по открытию двух школ Турецкого Фонда «Маариф» в Республике Казахстан;
Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Телерадиокомпанией Турции (TRT);
Соглашение о сотрудничестве по финансированию строительства многопрофильной больницы;
Соглашение о сотрудничестве между АО НК "КазМунайГаз" и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг;
Меморандум о взаимопонимании по вопросам совместной реализации нефтегазовых проектов между АО НК "КазМунайГаз" и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı;
Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и Стамбульским финансовым центром;
Соглашение о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов "АНКА".
В ходе государственного визита Президента Турции также были подписаны следующие документы:
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития между Казахстанским агентством международного развития (KazAID) и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA);
Меморандум о взаимопонимании между Биржей Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange Ltd.) и Акционерным обществом «Стамбульская фондовая биржа» (Borsa Istanbul Anonim Şirketi).