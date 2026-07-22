Названо число погибших в Иране в результате ударов США

БАКУ /Trend/ - С 27 июня по сегодняшний день в результате военных воздушных ударов США по Ирану погибли 53 человека.

Об этом написал в социальной сети "X" директор Центра по связям с общественностью министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Хусейн Керманпур.

"За указанный период в результате военных воздушных ударов США по Ирану 592 человека получили ранения, 53 человека погибли", — сообщил он.

Керманпур добавил, что среди погибших 6 женщин, а среди раненых — 39. На данный момент 535 человек выписаны домой, 36 человек продолжают получать лечение. В то же время 21 человек прошел амбулаторное лечение.

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.