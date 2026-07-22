Трамп предупредил Иран об ударах по инфраструктуре в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ – Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон будет отвечать на любые атаки Ирана на суда в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры страны.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"С этого момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет стрелять по какому-либо судну в Ормузском проливе – будь то ракетой, снарядом, беспилотником или любым другим устройством либо оружием, – Соединенные Штаты будут наносить удары и уничтожать один мост или электростанцию, включая те, которые расположены рядом со столицей Тегераном или непосредственно в ней", – написал Трамп.

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Отношения между Ираном и США остаются крайне напряженными из-за продолжительных разногласий вокруг ядерной программы Ирана, регионального влияния страны, санкционной политики и вопросов безопасности. Дипломатические контакты между двумя странами остаются ограниченными, при этом периоды непрямых переговоров чередуются с усилением напряженности. США продолжают сохранять широкий режим санкций против Ирана, в то время как Тегеран неоднократно критиковал политику Вашингтона и призывал к изменению его подхода.