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Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)

Общество Новость 22 июля 2026 16:55 (UTC +04:00)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - Представители Агентства по развитию медиа, Аудиовизуального совета и Совета по печати по случаю 22 июля – Дня национальной прессы посетили Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив к его могиле венок и цветы.

Информация об этом опубликована на официальном сайте Агентства по развитию медиа.

Сообщается, что также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Кроме того, была посещена могила основоположника азербайджанской национальной печати, издателя и главного редактора газеты «Экинчи», выдающегося общественного деятеля и просветителя Гасан бека Зардаби, к его могиле были возложены венок и цветы.

Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)
Представители медиа-структур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы (ФОТО)

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