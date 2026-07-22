Иран не ведет ядерную деятельность в горах Коланг — Багаи

БАКУ /Trend/ - В иранских горах Коланг не ведется никакой ядерной деятельности.

Об этом написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на своей странице в соцсети X.

«Ядерная деятельность Ирана декларируется Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в соответствии с обязательствами. Привлечение США внимания к горам Коланг, где не ведется никакой ядерной деятельности, является деструктивными действиями», — говорится в публикации.

Багаи добавил, что неоднократные атаки США на мирные ядерные объекты Ирана противоречат Уставу ООН, международному праву, резолюциям МАГАТЭ, а также резолюциям Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что Иран, несмотря на все атаки, защищает суверенитет и безопасность страны.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана под предлогом ответа на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.