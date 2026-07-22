Dream Fest 2026 в Баку - Евгений Плющенко стал победителем звездного турнира по паделу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Dream Fest 2026 в Sea Breeze состоялся звездный турнир Crocus Fitness Padel Cup, объединивший известных артистов, профессиональных спортсменов и ведущих паделистов. Мероприятие стало одним из первых событий фестивальной недели, подчеркнув, что Dream Fest - это не только музыка, но и масштабная спортивная программа, говорится в сообщении организаторов.

В соревновании приняли участие народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, артисты Bahh Tee, Эллаи, Brandon Stone, футболист Рамиль Шейдаев и другие. Участники были объединены в пары, состоящие из профессионалов и любителей, что сделало турнир зрелищным и сохранило интригу до финальных матчей.

Победителями турнира стали Евгений Плющенко и Талат Рагимов. Второе место заняли Рустам Тарико и Ариф Гулиев, третье - Эмин Агаларов и Кямиль Исмаилов. Международным судьей соревнований, организованных при поддержке Федерации тенниса Азербайджана, стал Глеб Пивоваров.

Евгений Плющенко отметил высокий уровень организации соревнований и подчеркнул, что именно грамотное сочетание профессиональных спортсменов и любителей сделало матчи особенно интересными. Олимпийский чемпион также рассказал, что активно участвует в развитии фигурного катания в Азербайджане.

Участник турнира Brandon Stone отметил, что подобный формат позволяет артистам поддерживать спортивную форму и создает особую атмосферу общения вне сцены. Bahh Tee отметил, что перед четырьмя насыщенными фестивальными днями спорт становится отличным способом зарядиться энергией.

По словам Эмина Агаларова, проведение турнира именно накануне Dream Fest стало закономерным продолжением концепции фестиваля.

"На фестиваль приехало много артистов, среди которых есть те, кто хорошо играет в падел. Мы решили провести турнир за несколько дней до старта Dream Fest, что стало отличной возможностью объединить музыку и спорт в рамках одной большой программы", - отметил EMIN.

Эмин Агаларов подчеркнул, что развитие спорта является одним из стратегических направлений, в рамках которого будут проведены турниры по паделу, теннису, футболу, волейболу и другим видам спорта, впервые пройдет международный турнир по конному поло прямо на побережье Каспия. Кроме того, ведутся переговоры о проведении матчей Кубка Дэвиса, для чего проводятся соответствующие мероприятия.

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