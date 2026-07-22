Визит генерального прокурора Узбекистана в Азербайджан завершился (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках рабочего визита в Азербайджан по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева делегация во главе с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым была принята председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе встречи подчеркивалось успешное развитие исторически сложившихся между Азербайджаном и Узбекистаном отношений дружбы, братства и стратегического партнерства, а также важность дальнейшего расширения межпарламентских связей и взаимовыгодного сотрудничества между государственными институтами.

Затем делегация посетила освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район. Гости подробно ознакомились с широкомасштабными работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми в Кяльбаджаре и на территории Истису, реализуемыми инфраструктурными проектами, а также мерами, предпринимаемыми в направлении социально-экономического развития региона и обеспечения устойчивого расселения.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев предоставил гостям подробную информацию о реализуемых в районе проектах по восстановлению и созиданию, созданной современной инфраструктуре, работах, проводимых в направлении обеспечения поэтапного возвращения населения на родные земли, а также о предстоящих перспективах развития.

Отмечалось, что в соответствии со стратегией развития, определенной Президентом Ильхамом Алиевым, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах последовательно продолжаются масштабные созидательные работы на основе современных градостроительных принципов.

В рамках программы визита делегация также посетила Гянджу.

Гости сначала посетили Мемориальный комплекс, воздвигнутый в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных атак вооруженных сил Армении в период Отечественной войны. Им была предоставлена подробная информация о нанесении ракетных ударов по городу, тяжелых последствиях атак против мирного населения и работах, проведенных по увековечению памяти погибших гражданских лиц.

В рамках знакомства с городом гости посетили мечеть Шаха Аббаса, религиозно-архитектурный комплекс «Имамзаде» и мавзолей гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви, отражающие богатое историческое и культурное наследие Гянджи.

На этом рабочий визит делегации в Азербайджан завершился.