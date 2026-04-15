Названы сроки завершения интеграционных работ на СЭС «Шафаг»

БАКУ /Trend/ - Завершение работ, связанных с интеграцией солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" мощностью 240 МВт, строящейся иностранным инвестором — bp, предусмотрено до 1 июля текущего года.

По информации Trend, исполнителями работ по интеграции СЭС определены ОАО "Азерэнержи" и министерство энергетики.

Отметим, что строительные работы в рамках солнечного проекта "Шафаг" (Джабраил), реализуемого в Джабраильском районе Азербайджана, продолжаются в соответствии с планом. После принятия окончательного инвестиционного решения в июне 2025 года по проекту, инвесторами которого выступают bp, "SOCAR Green" и Азербайджанский фонд развития бизнеса, был подписан контракт на проектирование, закупки и строительство. Контракт стоимостью около 117 миллионов долларов США передан компаниям "Intec" и "Complant". Соглашение охватывает весь объем работ по проектированию, поставкам и строительству, а также эксплуатацию объекта и техническое обслуживание в течение первых двух лет.

Подготовительные работы на площадке проекта уже завершены, и в настоящее время процессы по проекту продолжаются земляными работами и прокладкой внутренних дорог.