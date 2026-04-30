Обсуждено сотрудничество Азербайджана и ЕБРР

БАКУ/Trend/ - Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Trend, об этом написал в своем аккаунте в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с делегацией во главе с управляющим директором ЕБРР по Турции и Кавказу Элизабетой Фальчетти мы провели обсуждения деятельности ЕБРР в Азербайджане и вопросов, включенных в повестку сотрудничества.

Мы рассмотрели приоритеты инвестиционной стратегии Банка, возможности взаимодействия в сферах водоснабжения, городского планирования, транспортной инфраструктуры и проектов в области возобновляемой энергии", - говорится в публикации.

Отметим, что по состоянию на конец марта 2026 года объем портфеля 36 проектов ЕБРР в Азербайджане составляет 919 миллионов евро.

Согласно информации, доля участия банка в этих проектах составляет 1 процент, а операционные активы оцениваются в объеме 716 миллионов евро.

Структура портфеля выглядит следующим образом: корпоративный сектор - 3%, финансовые институты - 7%, устойчивая инфраструктура - 90%.

Доля частного сектора в общей стоимости портфеля составляет 40%.

С момента начала деятельности ЕБРР в Азербайджане банк инвестировал в экономику страны в общей сложности 3,712 миллиарда евро. Общий объем выделенных средств составляет 3,458 миллиарда евро.

На сегодняшний день ЕБРР поддержал реализацию в Азербайджане 202 проектов.