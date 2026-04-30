В Азербайджане разрабатывается новый закон о климате

БАКУ /Trend/ - Министерством экологии и природных ресурсов подготовлен проект закона Азербайджанской Республики «О климате».

Как сообщает Trend, об этом было сказано на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам изменения климата, состоявшемся 30 апреля.

На заседании комиссии министерством экологии и природных ресурсов были представлены проекты закона Азербайджанской Республики «О климате», а также «Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития», и по данным презентациям были проведены обсуждения.

По итогам заседания председателем Государственной комиссии Самиром Шарифовым были приняты решения о подготовке и представлении в кратчайшие сроки комиссии плана мероприятий в связи с подготовкой к 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также о создании межведомственной рабочей группы с целью совершенствования Механизма трансграничного углеродного регулирования, проекта закона Азербайджанской Республики «О климате» и проекта «Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития».