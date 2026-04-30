Президент Ильхам Алиев рассказал о несправедливости против азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях

Политика Материалы 30 апреля 2026 12:47 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев рассказал о несправедливости против азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев на встрече с борцами, ставшими чемпионами в командном зачете на чемпионате Европы, и их тренерами рассказал о несправедливости против азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях.

Как сообщает Trend, глава государства, в частности, сказал: «Интересно, что на европейских соревнованиях, как правило, бывает больше несправедливости к азербайджанским спортсменам, чем на чемпионатах мира. Ну, наверное, потому что не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует в европейских чемпионатах, и не только участвует, а побеждает все европейские страны».

