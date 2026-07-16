Казахстанские железные дороги подписали с Китаем соглашения на $400 млн

БАКУ/ Trend/ - АО «Казахстан темир жолы» (КТЖ) подписало в Шанхае пакет соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами на общую сумму около 400 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.

Согласно сообщению, соглашения были заключены в рамках международного бизнес-форума «Казахстан – Китай: транспортно-логистическое сотрудничество и электронная коммерция – новые технологии, новые возможности». Документы, часть которых оформлена в китайских юанях и казахстанских тенге, создают стратегическую основу для реализации совместных проектов в сфере ИТ-инфраструктуры, портовой и терминальной логистики, судостроения, а также цифровизации процессов управления транспортом.

«Общая стоимость подписанных документов оценивается примерно в 400 млн долларов, при этом часть контрактов номинирована в юанях и тенге», — говорится в сообщении.

Двустороннее сотрудничество начинается с масштабных инфраструктурных и морских проектов. КТЖ заключило ключевые соглашения с China Harbour Engineering Company Ltd, Sichuan Port and Shipping Investment Group Co., Ltd. и Lianyungang Port Group Co., Ltd. для оптимизации региональных логистических сетей. Кроме того, с Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co., Ltd. подписан контракт, направленный на развитие судостроительных проектов.

Следующим направлением сотрудничества станет интеграция логистических систем и управление грузовыми перевозками. Для увеличения объемов международного грузового транзита КТЖ подписало профильные соглашения с COSCO Shipping Container Lines Co., Ltd. и China Railway Container Transport Co., Ltd.

Развитие транспортно-логистического сотрудничества будет сопровождаться активной цифровизацией. КТЖ заключило стратегические соглашения в сфере информационных технологий с Global DTC Kazakhstan Ltd., NIZE Intelligent Technology Co., Ltd. и Huawei Technologies Kazakhstan для ускорения цифровой трансформации международных транспортных коридоров.

По данным КТЖ, реализация этих соглашений позволит расширить двусторонние логистические сети, оптимизировать трансграничные торговые операции и ускорить реализацию транспортных проектов между Казахстаном и Китаем.