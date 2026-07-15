Вырос торговый оборот одной из провинций на северо-западе Ирана

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2026 года) торговый оборот через провинцию Восточный Азербайджан составил около 1 миллиона тонн на сумму примерно 812 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на данные Таможенной администрации Ирана сообщил инспектор таможен провинции Восточный Азербайджан Али Асгар Аббасзаде.

"За три месяца через таможни провинции Восточный Азербайджан было экспортировано 889 тысяч тонн продукции на сумму 542 миллиона долларов. Экспорт товаров вырос на 41% в стоимостном выражении и на 22% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил он.

А. Аббасзаде уточнил, что экспорт осуществлялся преимущественно через Тебризскую таможню (на сумму 340 миллионов долларов) и Сахланскую таможню (на сумму 112 миллионов долларов).

По его словам, из провинции в основном экспортировались железо, сталь, нефтехимическая продукция, медь и изделия из нее, фрукты и другие товары. Поставки осуществлялись преимущественно в Турцию, Ирак, Армению, Афганистан и Грузию.

"За указанный период через таможни провинции было импортировано 110 тысяч тонн продукции на сумму около 270 миллионов долларов. Импорт в основном состоял из различного оборудования, табака, автомобильных запчастей, красного мяса и дорожно-строительной техники. Основными странами-импортерами выступили Турция, ОАЭ, Китай, Германия и Россия", — сообщил он.

А. Аббасзаде также добавил, что за три месяца через таможни провинции было импортировано 36,6 тысячи тонн товаров первой необходимости на сумму 61,7 миллиона долларов, в том числе красное мясо, бобовые культуры, соевый шрот, лекарственные препараты, рис, пищевое масло и кукуруза.

Отметим, что в провинции Восточный Азербайджан Ирана функционируют четыре таможенных пункта — Тебриз, Сахлан, Джульфа и Нордуз.

Согласно анализу Trend, показатели внешней торговли провинции Восточный Азербайджан за первый квартал демонстрируют положительную динамику. В частности, рост экспорта на 41% в стоимостном выражении и на 22% по объему свидетельствует об укреплении производственного и экспортного потенциала провинции. Выход на рынки соседних стран подтверждает более эффективное использование приграничных логистических преимуществ региона. В то же время импорт оборудования и техники производственного назначения указывает на продолжающуюся активность в промышленных и инфраструктурных проектах. Импорт социально значимых продуктов питания и медикаментов служит обеспечению потребностей внутреннего рынка. В целом, значительное превышение экспорта над импортом свидетельствует о том, что провинция Восточный Азербайджан сохраняет положительное сальдо во внешней торговле, что формирует благоприятную основу для дальнейшего роста товарооборота в последующие месяцы года.