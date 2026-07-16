Казахстан и ЕБРР обсудили развитие Партнерства по справедливому энергетическому переходу

БАКУ/ Trend/ - Казахстан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили дальнейшее развитие Партнерства по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership, JETP) в Казахстане.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Казахстана.

По данным ведомства, обсуждение состоялось в ходе встречи вице-министра энергетики Казахстана Бахытжана Ильяса с представителями ЕБРР.

Как отмечается в сообщении министерства, во встрече приняли участие директор департамента климатической стратегии и реализации ЕБРР, руководитель группы по устойчивой инфраструктуре Фелисити Спорс, заместитель главы представительства ЕБРР в Казахстане и региональный руководитель по энергетике в Евразии Ерлан Рамазанов, заместитель директора департамента климатической стратегии и реализации, руководитель подразделения по энергетическому переходу Кристиан Карраретто, ведущий эксперт по региональной политике и стратегии Майра Карасаева, аналитик по региональной политике и стратегии Айгерим Салыкбай, банкир департамента энергетических ресурсов Ильяс Ахетов, а также переводчик Александра Нигай.

Открывая встречу, Бахытжан Ильяс отметил, что JETP является важным инструментом для достижения Казахстаном национальных климатических целей, привлечения «зеленых» инвестиций, внедрения передовых технологий и обеспечения устойчивого развития электроэнергетического сектора страны.

Особое внимание стороны уделили институциональному оформлению партнерства в Казахстане. Министерство энергетики подчеркнуло необходимость закрепления основных принципов и механизмов функционирования платформы в нормативно-правовой базе для создания прозрачных правил взаимодействия всех участников и формирования устойчивой основы для долгосрочной реализации инициативы.

В ходе переговоров делегации рассмотрели дальнейшие шаги по формированию портфеля проектов JETP и развитию механизмов сотрудничества с международными партнерами. Министерство энергетики приветствовало готовность ЕБРР содействовать созданию институциональной структуры партнерства и выразило заинтересованность в экспертной поддержке банка при разработке необходимых нормативных и организационных механизмов.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству и согласовали последующие шаги по системному развитию Партнерства по справедливому энергетическому переходу в Казахстане.

Между тем на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщила, что банк рассчитывает довести общий объем инвестиций в Казахстан в текущем году до 1,3 млрд евро.

«Казахстан является одной из важнейших стран для деятельности ЕБРР. В этом году мы наблюдаем очень высокий уровень инвестиционной активности. Уже подписаны соглашения по проектам на сумму свыше 1 млрд долларов. С учетом проектов, находящихся на стадии подготовки, мы ожидаем, что общий объем наших инвестиций в этом году достигнет 1,3 млрд евро. Это станет крупнейшим годовым объемом инвестиций за всю историю работы ЕБРР в Казахстане», — заявила Рено-Бассо.

В свою очередь директор ЕБРР и руководитель направления «Энергетика Евразии» (охватывает Турцию, Кавказ, Центральную Азию и Монголию) Суле Кылыч в эксклюзивном интервью Trend сообщила, что банк мобилизовал 4,2 млрд евро для энергетического сектора Центральной Азии и профинансировал проекты в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью более 6,5 ГВт, способствуя интеграции солнечной и ветровой генерации в национальные энергосистемы стран региона.

Говоря о Казахстане, Кылыч отметила, что национальный оператор электросетей KEGOC остается одним из ключевых партнеров ЕБРР.

«С 1990-х годов мы поддержали семь проектов KEGOC. Последним стал проект Integration of the West Zone, который соединяет ранее изолированную западную энергетическую зону с остальной частью страны посредством более чем 600 километров высоковольтных линий электропередачи», — сказала она.