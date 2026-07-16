На совместном газовом месторождении Ирана введено в эксплуатацию оборудование по дегидратации

БАКУ /Trend/ - На платформах 13-й фазы развития совместного с Катаром газового месторождения Южный Парс (в Катаре — Северный купол) введено в эксплуатацию стратегическое оборудование, используемое в процессе дегидратации.

Об этом со ссылкой на данные Иранской нефтегазовой компании Pars сообщил официальный представитель компании Бабек Заре.

"Стратегическое оборудование, используемое в процессе дегидратации на платформах 13-й фазы, было спроектировано, произведено и введено в эксплуатацию отечественными специалистами", — отметил он.

Б. Заре сообщил, что на платформах 13-й фазы уже прошло технические испытания и функционирует соответствующее плавучее измерительное оборудование. На оффшорных газовых платформах данная установка собирает точные данные для управления процессом дегидратации, играя эффективную роль в поддержании стабильности процесса и надежном проведении операций.

"В настоящее время на 4 платформах 13-й фазы осуществляются операции по дегидратации при добыче газа. Производство указанной установки внутри страны демонстрирует, что отечественные специалисты обладают большим потенциалом в производстве оборудования, необходимого для оффшорных проектов нефтегазового сектора", — подчеркнул он.

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс (Северное купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Заявлено, что запасы газа этого месторождения составляют 51 триллион кубических метров, из которых возможно извлечь 36 триллионов кубических метров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубических метров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Иранская часть газового месторождения Южный Парс разделена на 24 фазы. Иран начал добычу на этом месторождении с 2002 года. Сообщается, что в настоящее время Иран в общей сложности добывает с этих фаз 700 миллионов кубических метров газа в сутки. По оценкам, Иран инвестировал в месторождение около 90 миллиардов долларов. Отмечается, что стране принадлежит примерно 33% газа, который может быть добыт на месторождении. Фазы на иранской стороне месторождения осваивались Ираном самостоятельно, тогда как на катарской стороне развитие велось в основном с привлечением иностранных компаний.

Согласно анализу Trend, разработка и ввод в эксплуатацию за счет внутренних возможностей стратегического оборудования, используемого в процессе дегидратации на 13-й фазе, можно оценить как шаг, укрепляющий технологическую независимость Ирана в морской нефтегазовой инфраструктуре. Производство такого оборудования внутри страны не только снижает эксплуатационные расходы проектов, но и может уменьшить зависимость от зарубежных поставок в условиях санкций. Кроме того, обеспечение стабильности добычи на таком ключевом для Ирана газовом месторождении, как Южный Парс, имеет позитивное значение с точки зрения удовлетворения внутренних потребностей страны в газе и сохранения экспортного потенциала. Расширение применения отечественных инженерных решений может ускорить использование аналогичного оборудования в других морских проектах в будущем.

В связи с этим, как отметил в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи, согласно программе экономического развития Ирана до 2029 года, экспорт газа определен как одна из основных стратегических целей страны.

"Однако первостепенным приоритетом является обеспечение внутренних потребностей страны в газе. На следующем этапе экспорт газа рассматривается как одно из важных направлений. В настоящее время не поступало каких-либо указаний и не велось переговоров относительно экспорта иранского газа в европейские страны через Турцию. Что касается экспорта газа в целом, то статистические данные по его объемам пока не уточнены. С учетом состояния газовой сети страны будет проведено дополнительное уточнение, после чего окончательное решение будет принято с разрешения соответствующих высокопоставленных государственных органов", — заключил С. Тавакколи.