Узбекистан планирует увеличить товарооборот с Беларусью до 2 млрд долларов

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан планирует масштабировать региональную модель сотрудничества с Беларусью, поставив цель увеличить объем взаимной торговли до 2 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Соответствующие планы были представлены в ходе совещания с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, на котором был рассмотрен комплексный план реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе его официального визита в Беларусь 8–9 июля.

«В ходе официального визита главы нашего государства в Беларусь 8–9 июля были достигнуты важные договоренности об увеличении объема взаимной торговли до 2 млрд долларов, а также о реализации 310 совместных проектов и мероприятий общей стоимостью 2 млрд долларов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной промышленности, деревообработки и здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Достигнутые на высшем уровне договоренности предусматривают реализацию 310 совместных проектов и инициатив стоимостью 2 млрд долларов в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтику, текстильную промышленность, деревообработку и здравоохранение. Для ускорения реализации этих проектов белорусская сторона предложила промышленные площадки, государственные производственные объекты и сельскохозяйственные земли, которые занимают около 40% территории страны, для размещения узбекских инвестиционных проектов.

Одним из ключевых элементов стратегии станет распространение успешной модели сотрудничества между Андижанской областью Узбекистана и Витебской областью Беларуси на другие регионы двух стран. В рамках этой инициативы Бухарская, Кашкадарьинская, Навоийская, Наманганская, Ташкентская, Ферганская, Самаркандская и Сурхандарьинская области Узбекистана будут закреплены за Витебской, Могилевской, Гродненской, Гомельской и Брестской областями Беларуси. Для каждой пары регионов будут разработаны отдельные «дорожные карты», предусматривающие локализацию производства и создание совместных предприятий.

В рамках расширения регионального сотрудничества уже сформирован пакет из 30 новых проектов общей стоимостью свыше 100 млн долларов, преимущественно в сферах сельского и лесного хозяйства Витебской области. При поддержке компании Andijan Invest планируется строительство современного молочного комплекса на 3 тыс. голов крупного рогатого скота, нескольких животноводческих ферм средней мощности, а также предприятия по глубокой переработке древесины с производством топливных пеллет из древесных отходов.

Для снижения транспортных расходов и упрощения торговых операций стороны намерены модернизировать логистическую инфраструктуру. До конца 2026 года Узбекистан совместно с Белорусской железной дорогой планирует открыть интермодальный логистический центр на станции Орша в Витебской области. Для импортно-экспортных грузов будут действовать льготные тарифы, а также планируется запуск прямых контейнерных блок-поездов между двумя странами.

Помимо торговли и промышленности, особое внимание уделяется организованной трудовой миграции. На первом этапе на конкурсной основе на 13 белорусских предприятиях будут трудоустроены 1 100 граждан Узбекистана. Начиная с сентября, ежемесячно по 500 жителей Андижанской области будут направляться на работу в Витебскую область. В долгосрочной перспективе планируется создать 5 тыс. рабочих мест. Для координации этой работы в Витебске будет открыто представительство Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев поручил ответственным ведомствам обеспечить узбекским предпринимателям финансовую поддержку и упростить банковские процедуры при открытии бизнеса в Беларуси. Он также подчеркнул, что реализация всех региональных проектов должна находиться под строгим контролем, чтобы они привели к созданию действующих совместных предприятий и новых высокопроизводительных рабочих мест.