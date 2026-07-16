Узбекистан и Китай обсудили ход реализации проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и Китай обсудили двустороннее сотрудничество в транспортной сфере, а также ход реализации стратегического проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан (CKU).

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Узбекистана.

Обсуждение состоялось в ходе встречи министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с членом совета директоров и заместителем председателя China State Railway Group Co., Ltd. Ван Цзиньси.

В ходе переговоров стороны отметили, что строительные работы на железной дороге Китай–Кыргызстан–Узбекистан ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. Было подчеркнуто, что этот масштабный инфраструктурный проект играет важную роль в развитии региональных транспортных коридоров, увеличении объемов международных грузоперевозок и укреплении торгово-экономических связей в Центральной Азии.

«Стороны отметили, что строительные работы идут в соответствии с графиком, и подчеркнули, что проект играет важную роль в развитии региональных транспортных коридоров, увеличении объемов международных грузоперевозок и укреплении торгово-экономических связей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Делегации также обменялись мнениями по вопросам повышения конкурентоспособности и привлекательности существующего мультимодального транспортного коридора, проходящего из Китая через Кыргызстан и Узбекистан. Для оптимизации логистики стороны обсудили возможность присвоения приграничной железнодорожной станции Кашгар статуса экспортной станции, что позволит упростить обработку грузов и процедуры таможенного оформления.

По итогам встречи стороны договорились создать механизм регулярного мониторинга хода строительных работ, расширять практическое сотрудничество в транспортной сфере и поддерживать тесную координацию по всем совместным логистическим инициативам.