Визит Президента Туркменистана в Грузию может открыть новый этап сотрудничества по Среднему коридору

БАКУ /Trend/ - После нескольких месяцев последовательной подготовки Туркменистан и Грузия подходят к моменту, когда политический диалог должен перейти в практическую реализацию совместных проектов.

Государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Тбилиси 16 июля станет логичным продолжением серии контактов, которые стороны выстраивали с начала 2026 года. За это время повестка двусторонних отношений заметно расширилась: наряду с традиционным политическим взаимодействием, все больше внимания уделялось транспорту, логистике, инвестициям, финансам и развитию торговых связей. Если раньше основной акцент делался на обсуждении перспектив, то теперь речь идет о реализации конкретных договоренностей.

Подтверждением этого стал телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Грузии, состоявшийся незадолго до визита. Главы внешнеполитических ведомств обсудили не только организационные вопросы предстоящего визита, но и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Грузии со странами Центральной Азии. Стороны отдельно подчеркнули важность сохранения регулярного диалога на высоком уровне, который в последние месяцы стал одной из основных составляющих туркмено-грузинских отношений.

Главной темой переговоров, как ожидается, станет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), значение которого продолжает расти на фоне изменения мировой логистики. По различным оценкам, за 11 месяцев 2024 года объем перевозок по маршруту достиг около 4,1 млн тонн, увеличившись на 63% по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году рост продолжился: транзит через Азербайджан увеличился примерно на 11%, а общий объем перевозок приблизился к 5 млн тонн. К 2030 году страны-участницы рассчитывают увеличить этот показатель до 10–11 млн тонн.

Для Туркменистана и Грузии этот маршрут имеет стратегическое значение. Международный морской порт Туркменбаши обеспечивает выход грузов Центральной Азии к Каспийскому морю, а грузинские порты Поти и Батуми становятся связующим звеном с Черным морем и европейскими рынками. Именно эта связка формирует один из ключевых участков транспортного коридора, объединяющего железнодорожные, морские и автомобильные перевозки между Азией и Европой.

Не случайно транспортная повестка последовательно обсуждалась на протяжении всего года. Уже в феврале железнодорожные администрации Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии провели четырехстороннюю встречу в Ашхабаде, где рассмотрели вопросы повышения конкурентоспособности Среднего коридора, увеличения объемов перевозок и цифровизации транспортных операций. По итогам переговоров был подписан протокол, предусматривающий дальнейшее развитие цифровых решений и совершенствование организации грузовых перевозок.

Следующим этапом стала серия двусторонних переговоров. В марте заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев посетил Грузию, где обсуждались развитие логистической инфраструктуры, расширение сотрудничества с черноморскими портами, прежде всего Поти, а также совершенствование транзитных маршрутов через Каспийское море.

Весной интенсивность контактов только возросла. В мае министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили посетила Ашхабад и была принята Президентом Сердаром Бердымухамедовым. В ходе встречи особое внимание было уделено развитию транспортно-логистического сотрудничества, включая Средний коридор, Каспийско-Черноморский маршрут, Лазуритовый коридор и инициативу Зеленый порт. Тогда же состоялась пятая сессия Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, по итогам которой был подписан итоговый протокол, охватывающий транспорт, логистику, энергетику, торговлю, инвестиции и развитие грузопотоков.

Параллельно развивается и экономическое сотрудничество. По данным Национальной статистической службы Грузии, экспорт в Туркменистан в первом квартале 2026 года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2,5 млн до 7,7 млн долларов США, что соответствует росту почти на 212%. Только в марте объем поставок достиг 4,8 млн против 1,4 млн долларов годом ранее. Основу грузинского экспорта составляют мясо птицы и субпродукты, фармацевтическая продукция, медицинские изделия, алкогольные напитки, транспортные средства и товары широкого потребления.

Рост торговли сопровождался активизацией работы по устранению логистических барьеров. Стороны обсуждали расширение пропускной способности портовой инфраструктуры, совершенствование таможенного взаимодействия и развитие мультимодальных перевозок, что должно сделать поставки между двумя странами более быстрыми и предсказуемыми.

Одновременно повестка сотрудничества выходит далеко за рамки сферы транспорта. В июне представители Туркменистана и Грузии провели сразу несколько встреч, посвященных вопросам финансово-экономического взаимодействия. В центре внимания находились расширение инвестиционного сотрудничества, развитие банковского сектора, совершенствование налогового администрирования и повышение эффективности финансовых механизмов. Кроме того, стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты между финансовыми институтами и совместно работать над реализацией проектов, способствующих устойчивому экономическому росту.

Важную роль играет и уже сформированная договорно-правовая база. Координация большинства совместных инициатив осуществляется через Межправительственную туркмено-грузинскую комиссию по экономическому сотрудничеству, которая объединяет вопросы торговли, транспорта, логистики, энергетики, инвестиций и других направлений.

Все это позволяет говорить о том, что стороны сформировали повестку, охватывающую не только увеличение товарооборота, но и развитие транспортной инфраструктуры, цифровизацию транзитных операций, расширение инвестиционного взаимодействия и укрепление финансового сотрудничества.

Именно поэтому главным результатом переговоров могут стать не столько новые политические заявления, сколько решения, направленные на практическую реализацию уже согласованных инициатив. Если по итогам визита будут достигнуты конкретные договоренности по увеличению грузопотоков, координации работы портов и железных дорог, привлечению инвестиций и развитию новых механизмов сотрудничества, первые результаты могут стать заметны уже в 2026–2027 годах. Для Туркменистана это станет еще одним шагом к диверсификации внешнеэкономических связей, а для Грузии - возможностью укрепить позиции одного из ключевых транзитных узлов в регионе.