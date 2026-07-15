Таджикистан увеличил товарооборот с соседними странами в первом полугодии 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Объем внешней торговли Таджикистана с соседними странами в январе–июне 2026 года достиг 2,64 млрд долларов, что на 22,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

Экспорт в соседние страны вырос на 26,1% в годовом выражении и составил 263,7 млн долларов, тогда как импорт увеличился на 21,9% — до 2,383 млрд долларов.

За отчетный период отрицательное сальдо торговли с соседними государствами составило 2,119 млрд долларов против 1,745 млрд долларов в первом полугодии 2025 года.

Доля соседних стран в общем внешнеторговом обороте Таджикистана в первом полугодии 2026 года составила 38,9% по сравнению с 45,4% годом ранее.

На экспорт в соседние страны пришлось 3,9% общего внешнеторгового оборота страны, тогда как доля импорта составила 35,0%.

Последние статистические данные свидетельствуют о продолжающемся росте торговли с соседними государствами, что отражает увеличение объемов как экспорта, так и импорта в первые шесть месяцев 2026 года.

Если текущие тенденции сохранятся во втором полугодии 2026 года, объем торговли Таджикистана с соседними странами продолжит расти благодаря устойчивому внутреннему спросу, развитию региональных торговых связей и расширению взаимных поставок. Дальнейшая динамика будет зависеть от экономической активности стран-партнеров, ценовой конъюнктуры и состояния региональной логистики.

Как сообщили Trend во Всемирной торговой организации (ВТО), укрепление торгового потенциала и совершенствование нормативно-правовой базы являются ключевыми факторами дальнейшей интеграции Таджикистана в мировую торговую систему.

По данным организации, сотрудничество с Таджикистаном сосредоточено на определении приоритетов торговой политики, поддержке институциональных реформ, совершенствовании механизмов содействия торговле и укреплении национального потенциала посредством целевых программ технической помощи.