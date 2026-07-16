Узбекистан и JAC Motors обсудили запуск полного цикла производства автомобилей

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и китайская компания JAC Motors обсудили следующий этап сотрудничества, направленный на расширение локального производства автомобилей и увеличение экспортного потенциала страны.

Об этом говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, опубликованном по итогам встречи заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Илзата Касимова с генеральным директором JAC Motors Ю Яном.

Согласно сообщению, стороны отметили, что запуск завода JAC Motors в мае 2026 года в специальной промышленной зоне Yangi Avlod стал важной вехой в развитии автомобильной промышленности Узбекистана и промышленного сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию проекта. Стороны рассмотрели планы по ускоренному переходу уже в следующем году от крупноузловой сборки (SKD) к производству полного цикла (CKD). Также обсуждались меры по увеличению уровня локализации производства, расширению экспортного потенциала предприятия и внедрению современных производственных технологий.

Ожидается, что переход на производство по технологии CKD позволит увеличить долю местной добавленной стоимости, укрепить базу отечественных поставщиков и будет способствовать долгосрочному развитию автомобильной промышленности Узбекистана.