БАКУ /Trend/ - Google Chrome сохраняет лидерство по популярности в Азербайджане.
Согласно данным Центра статистики Global Stats, доля Google Chrome на рынке составила 80,28 процента в июне, снизивщись на 0,76 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.
За этот период доля интернет-браузера Safari на рынке Азербайджана составила 7,07 процента (снизилась на 1,18 процентных пункта).
Следующую строчку в списке занял интернет-браузер Firefox. Так, доля этого интернет-браузера на рынке Азербайджана выросла на 2,45 процентных пункта и составила 5,04 процента.
За этот период доля интернет-браузера Samsung увеличилась на 1,16 процентного пункта, до 4,56 процента, а доля Opera уменьшилась на 0,79 процентного пункта, до 1,04 процента.
Доля рынка интернет-браузера Edge за отчетный период увеличилась на 0,07 процентных пункта и составила 1,51 процента. В июне этого года доля интернет-браузера Brave снизилась на 0,17 процентного пункта и составила 0,14 процента.
Отметим, что согласно данным Global Stats, Google Chrome также занимает лидирующую позицию на мировом рынке браузеров. По данным центра анализа, за ним следуют Safari, Microsoft Edge, Firefox, Samsung Internet, Opera и Brave. Так, доля Google Chrome на мировом рынке интернет-браузеров составила 69,54 процента. Доля Safari достигла 15,33 процента, Firefox – 3,4 процента, Samsung Internet – 1,95 процента, Microsoft Edge – 5,23 процента, Opera - 1,74 процента, а Brave - 0,84 процента.
Напомним, что согласно информации, размещенной на сайте Chrome for Developers, с сентября 2026 года браузер Chrome перейдет с четырехнедельного на двухнедельный цикл выпуска новых версий.
“Новая стабильная версия Chrome будет выходить каждые две недели на всех платформах - Desktop, Android и iOS, начиная с версии Chrome 153. При этом восьминедельный цикл выпуска Extended Stable для корпоративных пользователей останется без изменений”, - передает Chrome for Developers.
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