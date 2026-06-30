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Завтра состоится очередной купонный платеж по облигациям ЕБРР

Экономика Новость 30 июня 2026 16:30 (UTC +04:00)
Завтра состоится очередной купонный платеж по облигациям ЕБРР
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Завтра будет осуществлен очередной купонный платеж по облигациям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с переменной процентной ставкой, индексированным по показателю AZİR (эталонная ставка по необеспеченным кредитам на межбанковском денежном рынке).

Об этом сообщили в пресс-службе Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана.

Отмечается, что сумма купонной выплаты составляет 1 643,06 маната на одну облигацию.

Следует отметить, что размещение облигаций с государственным регистрационным номером AZ2001028169 и номинальной стоимостью 100 000 манатов было успешно завершено 1 октября 2025 года.

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