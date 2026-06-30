В иранской провинции Кирманшах зафиксировано рекордное производство сельхозпродукции

БАКУ/ Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 – 20 марта 2026 года) в провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, было произведено около 5,75 миллиона тонн продукции, что стало рекордным показателем.

Об этом сообщил директор Управления сельского хозяйства провинции Саид Карими.

"В прошлом иранском году в провинции было произведено 4,85 миллиона тонн растениеводческой продукции, 601 тысяча тонн продукции животноводства и 301 тысяча тонн садовой продукции. Это считается рекордным показателем для провинции", — заявил он.

Карими отметил, что в прошлом иранском году площадь сельскохозяйственных угодий провинции составила около 903 тысяч гектаров. Из них 862 тысячи гектаров пришлось на пахотные земли, а 41 тысяча гектаров — на сады.

Он добавил, что в прошлом году в провинции Кирманшах вели деятельность 153 тысячи фермеров.

"Что касается животноводства, то в провинции насчитывается 3,4 миллиона голов скота и функционируют 550 птицеферм. В настоящее время 133 тысячи гектаров земель провинции оснащены системами напорного орошения, а фермерам оказывают услуги 55 сельскохозяйственных центров", — сообщил он.

Карими добавил, что провинция Кирманшах занимает первое место в стране по производству нута, второе — по производству подсолнечника, третье — по производству кукурузы и сахарной свеклы. В то же время провинция находится на пятом месте в стране по производству пшеницы и инжира, на шестом — по производству шафрана и на седьмом — по производству грецкого ореха и оливок.

По его словам, приведенные цифры демонстрируют, что провинция Кирманшах занимает важное место в сельском хозяйстве и обеспечении продовольственной безопасности страны.

Отметим, что общая площадь провинции составляет около 2,5 миллиона гектаров. 527 тысяч гектаров составляют леса, а 1,19 миллиона гектаров — пастбища.

Согласно анализу Trend, как и для многих других регионов Ирана, производство сельскохозяйственной продукции в провинции Кирманшах имеет большое значение. В последние годы Иран добился серьезных успехов в аграрном секторе. В то же время нехватка воды и засуха в последние годы считаются одними из главных проблем для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ирана. Учитывая это, для максимального использования потенциала сельхозугодий в Иране особое внимание уделяется выращиванию культур с низкой потребностью в орошении.