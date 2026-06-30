Инициатива Таджикистана в сфере укрепления мира получила поддержку Генеральной Ассамблеи ООН (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Таджикистаном, объявляющую 2027–2036 годы Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Таджикистана.

Резолюция под названием «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений» была принята 25 июня по инициативе Таджикистана.

«Вечером 25 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием “Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений” — инициативу, выдвинутую Президентом Республики Таджикистан, Лидером нации Эмомали Рахмоном», — говорится в сообщении.

Документ подтверждает приверженность государств-членов ООН укреплению мира, диалога и солидарности между поколениями как ключевых основ обеспечения благополучия будущих поколений.

В резолюции напоминаются цели и принципы Устава ООН, включая стремление избавить грядущие поколения от бедствий войны и обязательство урегулирования споров мирными средствами.

Согласно документу, период с 2027 по 2036 годы провозглашается Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Его цель — содействие миростроительству, диалогу и примирению, а также сотрудничеству между поколениями, включая детей, молодежь и пожилых людей, с тем чтобы учитывать интересы будущих поколений при разработке и принятии решений.

Резолюция также приветствует вклад государств, лидеров и народов, поддерживающих мир, примирение, диалог и национальное единство посредством инклюзивных политических процессов, мер по укреплению доверия, постконфликтного восстановления и долгосрочных инвестиций в социальную сплоченность.

Кроме того, в документе отмечаются обязательства, принятые на Саммите будущего в 2024 году, и принятие Пакта о будущем, в рамках которого государства-члены ООН обязались укреплять сотрудничество в целях защиты интересов будущих поколений.

В резолюции также подчеркиваются позитивные процессы в Центральной Азии и приветствуются усилия Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана по урегулированию пограничных вопросов мирным путем и подписанию соответствующих соглашений.

Кроме того, документ призывает Генерального секретаря ООН, специализированные учреждения, региональные комиссии и другие органы системы ООН поддерживать реализацию Десятилетия в сотрудничестве с правительствами и заинтересованными сторонами. Государствам-членам, организациям гражданского общества и другим партнерам предлагается внести вклад в инициативу и обмениваться лучшими практиками и знаниями.

Принятие резолюции стало очередным шагом в продвижении глобальной повестки мира и укреплении международных усилий по развитию культуры мира и ненасилия.

Между тем принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, инициированной Таджикистаном, подчеркивает растущее внимание страны к продвижению мира, диалога и международного сотрудничества как части внешнеполитической повестки. Инициатива вписывает дипломатические усилия Таджикистана в более широкий глобальный контекст обсуждения предотвращения конфликтов, межпоколенческой ответственности и устойчивого мира.