Visa: смартфон становится ключевой платформой для приема и отправки платежей

ПАРИЖ /Trend/ — Смартфон становится ключевой платформой для приема и отправки платежей.

Об этом заявил старший вице-президент, руководитель направления коммерческих и денежных решений Visa в регионе CEMEA Шахебаз Хан на информационной сессии в рамках Платежного форума в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, компания развивает набор решений, который позволяет упростить как прием, так и отправку платежей, превращая смартфон в универсальный инструмент финансовых операций.

Он отметил, что значительная часть пользователей уже привыкла управлять своей финансовой жизнью через мобильные устройства, при этом традиционные барьеры для приема платежей остаются одним из ключевых ограничений для малого бизнеса.

«Мы строим набор решений вокруг телефона и карты Visa, чтобы вы могли как принимать платежи, так и отправлять их — как внутри страны, так и за ее пределы», — сказал он.

Особое внимание, по его словам, уделяется снижению барьеров для приема платежей через технологии Tap to Phone и Visa Accept, которые позволяют использовать смартфон как полноценный платежный терминал.

Он отметил, что традиционные POS-терминалы остаются дорогими и не всегда экономически оправданными для небольших торговых точек, что ограничивает развитие цифровых платежей.

«Мы фактически превращаем каждый смартфон в устройство для приема платежей», — подчеркнул он.

Отдельно он привел пример микро- и нано-мерчантов, включая частных продавцов в социальных сетях, которые могут использовать Visa Accept для начала приема платежей без сложной инфраструктуры.

По его словам, такие пользователи могут принимать оплату как в офлайн-формате через смартфон, так и удаленно — через платежные ссылки, отправляемые клиентам.

Visa Accept, как отметил он, позволяет практически мгновенно зарегистрироваться как мерчант через банковское приложение, при этом устанавливаются начальные лимиты операций, которые могут расширяться по мере роста бизнеса.

«По мере роста бизнеса финансовые институты могут переводить таких пользователей в категорию полноценных торговых точек с полноценными расчетными возможностями», — сказал он.

Компания также отмечает, что совокупность решений Tap to Phone и Visa Accept способна значительно расширить число продавцов, принимающих цифровые платежи, включая ранее неформальные сегменты экономики.

Отдельное направление — Visa Direct, которое позволяет осуществлять переводы средств на банковские счета, карты и цифровые кошельки в рамках глобальной сети Visa.

По словам представителя компании, платформа охватывает миллиарды конечных точек и поддерживает операции в десятках валют и почти двух сотнях стран, обеспечивая быстрые выплаты и переводы для бизнеса и частных пользователей.