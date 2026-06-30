ИИ создает новые возможности для молодых исследователей и развивающихся стран - эксперт

БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект открывает новые возможности для молодых исследователей и стран с развивающимся научным потенциалом.

Об этом сказал заместитель декана и доцент кафедры финансов Колледжа бизнеса Университета штата Канзас, США, обладатель квалификации CFA, Сабухи Сардарлы, выступая на IX Международной образовательной конференции ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Искусственный интеллект открывает большие возможности для стран со средним уровнем развития и для молодых исследователей. Сейчас у них есть шанс воспользоваться этими изменениями, однако это окно возможностей будет открыто недолго, поскольку остальные также быстро адаптируются к новым технологиям», — сказал он.

По словам Сардарлы, благодаря развитию искусственного интеллекта процесс проведения исследований стал значительно быстрее и дешевле.

«Если раньше для подготовки исследования требовались несколько научных ассистентов, доступ к дорогостоящим базам данных и около полугода работы, то сегодня во многих случаях один человек способен выполнить такую работу примерно за четверть этого времени», — отметил эксперт.

Он добавил, что за последний год стоимость анализа данных и подготовки научных исследований существенно сократилась.

«По данным недавнего исследования, всего за последние 12 месяцев стоимость получения результатов из данных — как с точки зрения времени, так и финансовых затрат — снизилась примерно на 50%. И этот процесс продолжает ускоряться», — подчеркнул Сардарлы.

По его мнению, странам необходимо уже сейчас использовать преимущества, которые предоставляет развитие искусственного интеллекта.

«Мир меняется очень быстро, и мы должны занять такую позицию, которая позволит нам извлечь максимальную пользу из этих изменений», — заключил он.