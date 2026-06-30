Милли Меджлис принял закон об исполнении государственного бюджета на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год».

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента, сообщает корреспондент Trend с заседания.

Согласно законопроекту, в прошлом году доходы государственного бюджета составили 39 миллиардов 184,6 миллиона манатов, расходы — 38 миллиардов 604,6 миллиона манатов. В результате бюджет был исполнен с профицитом более 580 миллионов манатов.

Основную часть доходов бюджета сформировали трансферты в размере 14 миллиардов 481 миллиона манатов, налог на добавленную стоимость (НДС) — 8 миллиардов 944,8 миллиона манатов и налог на прибыль юридических лиц — 6 миллиардов 694,6 миллиона манатов. Кроме того, в государственный бюджет поступили подоходный налог с физических лиц — 2 миллиарда 21,5 миллиона манатов, таможенные пошлины — 1 миллиард 770,8 миллиона манатов, акцизы — 1 миллиард 696,9 миллиона манатов. Дивиденды, полученные от предприятий с государственным участием, составили 636,6 миллиона манатов.

В структуре расходов наибольшая доля — 8 миллиардов 68 миллионов манатов — была направлена на оборону и национальную безопасность. На специальные оборонные проекты и мероприятия в этом направлении было выделено 4 миллиарда 580 миллионов манатов.

На сферу экономической деятельности было израсходовано 7 миллиардов 579,7 миллиона манатов. Из этой суммы 3 миллиарда 781,9 миллиона манатов были направлены на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, а 2 миллиарда 305,1 миллиона манатов — на государственные инвестиционные расходы.

Расходы на образование составили 4 миллиарда 619,5 миллиона манатов, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение — 4 миллиарда 554,2 миллиона манатов, расходы на общегосударственные услуги — 4 миллиарда 456,2 миллиона манатов. На сферу здравоохранения было выделено 1 миллиард 275,3 миллиона манатов, на сельское хозяйство — 1 миллиард 120,9 миллиона манатов.

Согласно законопроекту, одними из крупнейших выплат в социальной сфере стали 1,6 миллиарда манатов, выделенные на сбалансирование бюджета Государственного фонда социальной защиты, и 775,9 миллиона манатов, направленные в Фонд обязательного медицинского страхования.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.