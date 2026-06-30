Центр статистики Ирана обнародовал данные по инфляции в стране за месяц

БАКУ/ Trend/ - В 3-й месяц текущего иранского года (22 мая – 21 июня 2026 года) инфляция "точка к точке" (point-to-point) в Иране выросла на 88,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (22 мая – 21 июня 2025 года).

Об этом говорится в предоставленном отчете Центра статистики Ирана.

Согласно отчету, в 3-й месяц семьи в Иране тратили на ряд товаров и услуг в среднем на 88,6% больше средств. Под инфляцией "точка к точке" подразумевается процентное изменение индекса цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отчетный месяц индекс цен составил 656.4.

В группе "продукты питания, напитки и табачные изделия" инфляция "точка к точке" зафиксирована на уровне 134%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 64,4%. При этом в городах показатель составил 85,2%, а в сельской местности — 108,1%.

Согласно документу, месячная инфляция в стране по сравнению со 2-м месяцем (21 апреля – 21 мая 2026 года) снизилась на 2,9% и увеличилась на 5,9%. Под месячной инфляцией понимается процентное изменение индекса цен по сравнению с предыдущим месяцем. В 3-й месяц этот показатель в городах составил 5,8%, а в селах — 6,6%.

В отчете также отмечается, что по итогам 3-го месяца годовая инфляция (22 июня 2025 года – 21 июня 2026 года) по сравнению с предшествующим периодом (21 июня 2024 года – 20 июня 2025 года) составила 62%. Под годовой инфляцией понимается средний процент изменения индекса цен за последний год. В городах Ирана годовая инфляция составила 60,3%, а в сельской местности — 72,4%.

Отметим, что в Иране статистику инфляции публикуют как Центральный банк, так и Центр статистики, в связи с чем в их цифрах могут фиксироваться расхождения.

Согласно анализу Trend, условия санкций, нехватка финансовых средств, последовательная девальвация национальной валюты, а также войны, происходившие в прошлом и текущем годах, серьезно увеличили показатели инфляции в Иране. Несмотря на принимаемые официальными кругами меры по снижению инфляции, нерешенность вышеуказанных проблем мешает сдержать ее рост. Рост инфляции в стране свидетельствует о серьезных проблемах в экономической сфере. Какие пути решения этих проблем изберет Иран, остается одним из наиболее актуальных вопросов.