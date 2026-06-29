Азербайджанская делегация приняла участие в сессии комитета Международной морской организации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан был представлен на 76-й сессии Комитета по техническому сотрудничеству Международной морской организации, прошедшей в штаб-квартире организации в Лондоне.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В мероприятии приняли участие директор департамента международных связей Государственного морского и портового агентства Рамиль Гасымов и временно исполняющая обязанности начальника департамента человеческих ресурсов Нармин Набиева.

В ходе сессии генсек Международной морской организации Арсенио Домингес и представители государств-членов выразили соболезнования семьям и близким азербайджанских моряков, погибших в Азовском море. Был озвучен призыв к тому, чтобы моряки так или иначе не становились мишенью, а также подчеркнута их важная роль в обеспечении мировой торговли.

В рамках дискуссий были рассмотрены результаты деятельности в сфере технического сотрудничества и состоялся обмен мнениями по определению приоритетных направлений на последующие годы. Особое внимание было уделено вопросам укрепления кадрового потенциала в государствах-членах, цифровой трансформации, профессиональной подготовки моряков, программ обучения на борту судов, совершенствования поисково-спасательных систем и развития механизмов технической помощи.

На сессии были приняты решения, касающиеся развития Портала технического сотрудничества организации, расширения деятельности по оказанию технической помощи на основе результатов аудита и усиления целевой поддержки государств-членов.