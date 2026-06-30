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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июня

Экономика Новость 30 июня 2026 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июня
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 июня.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9362 маната, 1 турецкая лира — 0,0364 маната, 100 российских рублей — 2,2078 маната.

Код Курс
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AUD 1,1677
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CNY 0,2503
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GEL 0,6436
HKD 0,2168
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SEK 0,1746
CHF 2,0994
ILS 0,5697
CAD 1,1941
KWD 5,4878
KZT 0,3506
QAR 0,4663
KGS 0,0194
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MDL 0,0962
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UZS 0,0141
PKR 0,611
PLN 0,4514
RON 0,3694
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