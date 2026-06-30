Visa: объем расчетов в стейблкоинах вырос в 60 раз в регионе CEMEA

ПАРИЖ /Trend/ — Объем расчетов в стейблкоинах вырос в 60 раз в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближного Востока и Африки (CEMEA). Visa фиксирует резкий рост использования стейблкоинов в своей расчетной инфраструктуре, включая 60-кратное увеличение объемов в регионе SMEA за последние 12 месяцев и глобальный годовой объем расчетов на уровне $7 млрд.

Об этом заявил старший вице-президент Visa, руководитель направления продуктов и решений по региону CEMEA Годфри Салливан на информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, компания активно внедряет стейблкоины в свою глобальную экосистему и работает с партнерами в регионе CEMEA, позволяя проводить расчеты с использованием цифровых активов через инфраструктуру Visa.

Он отметил, что по состоянию на конец апреля текущего года объем расчетных операций в стейблкоинах достиг примерно $7 млрд в годовом выражении, что свидетельствует о значительном уровне принятия технологии.

«Мы активно внедряем стейблкоины в нашу экосистем и работаем с партнерами в регионе CEMEA, чтобы они могли проводить расчеты через Visa с использованием стейблкоинов. На глобальном уровне мы достигли около 7 миллиардов долларов расчетного объема в годовом выражении», — сказал он.

По его словам, Visa работает сразу с девятью блокчейн-сетями, включая Ethereum, Solana и Base, разработанную Coinbase.

Он подчеркнул, что использование стейблкоинов приносит ощутимые преимущества банковскому сектору: ускоряет трансграничные платежи, снижает комиссии корреспондентских банков и уменьшает потребность в залоговом обеспечении благодаря мгновенным расчетам.

«Это позволяет банкам проводить транзакции быстрее и с меньшими затратами… и снижает требования к обеспечению, поскольку расчеты происходят мгновенно», — отметил он.

Представитель Visa добавил, что компания наблюдает 60-кратный рост объемов расчетов в регионе CMEA за последний год и расширяет партнерства с участниками рынка для масштабирования технологии.

Он также подчеркнул интерес со стороны центральных банков, которые рассматривают стейблкоины и криптоактивы как практический инструмент тестирования цифровых расчетов в контролируемой среде с участием доверенных банков и инфраструктуры Visa.

По его словам, компания ведет переговоры с рядом центральных банков и рынков по вопросам внедрения подобных решений.

Visa также развивает партнерскую экосистему: около 160 программ с кошельками и криптобиржами позволяют пользователям использовать стейблкоины и криптовалюты для оплаты в сети из 175 млн торговых точек по всему миру.

Таким образом, цифровые активы постепенно интегрируются в традиционную финансовую систему, обеспечивая более быстрые и доступные платежи для банков, финтех-компаний, торговых предприятий и конечных пользователей.