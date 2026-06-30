Visa перестраивает систему безопасности платежей для эпохи искусственного интеллекта

ПАРИЖ /Trend/ — Visa модернизирует архитектуру безопасности своей глобальной платежной сети, адаптируя ее к эпохе искусственного интеллекта, когда все больше финансовых операций будут выполняться ИИ-агентами.

Об этом заявил президент Visa по технологиям Раджат Танеджа на информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По словам Танеджи, искусственный интеллект уже в ближайшие годы сможет самостоятельно искать товары, сравнивать цены, вести переговоры, оформлять покупки и выполнять множество других действий от имени пользователей.

«Коммерция переходит от модели, где решения принимает человек, к модели, где их принимает искусственный интеллект. Поэтому главный вопрос уже не в том, как защитить платеж, а в том, как удостовериться, что ИИ действительно действует от имени пользователя, обладает необходимыми полномочиями и совершает операции в его интересах», — сказал он.

Он отметил, что вместе с распространением ИИ меняется и характер киберугроз.

«Если раньше мошенничество совершали люди, то теперь мы переходим к миру, где угрозы формируются и развиваются с помощью искусственного интеллекта. Это означает, что доверие больше не может ограничиваться проверкой в момент проведения транзакции. Оно должно быть непрерывным на всех этапах взаимодействия», — подчеркнул Танеджа.

По его словам, современные ИИ-системы способны самостоятельно обнаруживать уязвимости, анализировать информацию, строить сложные цепочки действий и проводить атаки без участия человека.

«Если атаки становятся автономными, то и защита должна стать автономной — быстрее реагировать, глубже анализировать происходящее и постоянно адаптироваться к новым угрозам», — отметил он.

В связи с этим Visa модернизирует не отдельные инструменты безопасности, а всю технологическую платформу компании.

«Мы переходим от статических моделей защиты к динамическим, контекстным моделям, которые анализируют, кто совершает действие, на основании каких полномочий, с какой целью, в каком контексте и как это поведение меняется со временем», — сказал Танеджа.

Кроме того, Visa развивает архитектуру, основанную на непрерывном анализе телеметрии и цифровых сигналов, что позволяет прогнозировать потенциальные угрозы, автоматически реагировать на них и постоянно совершенствовать механизмы защиты.

«Мы выстраиваем защиту всей платежной инфраструктуры — от начала до конца — таким образом, чтобы она была готова к новым моделям угроз, которые принесет эпоха искусственного интеллекта», — заявил Танеджа.