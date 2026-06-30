ПАРИЖ/Trend/- Visa предлагает банкам использовать модель персонализации в реальном времени.

Об этом заявил старший вице-президент Visa, руководитель направления Visa Consulting & Analytics в регионе CEMEA Николас Хури, выступая на информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, Visa разработала запатентованную технологию — модель поведенческого анализа клиента, которая формирует многомерный, постоянно обновляющийся профиль держателя карты.

«Мы создали так называемую customer behavioristic model. Она формирует многомерную картину того, кто такой держатель карты. Это не один сегмент, а динамический, живой профиль, который включает вкусы в ресторанах, стиль путешествий, образ жизни, интересы и активности — и всё это в реальном времени», — отметил Хури.

На основе этой модели Visa запустила новое решение — Visa Trip Intelligence, которое формирует персонализированный опыт путешествий для клиента.

«Visa Trip Intelligence берет все эти сигналы и формирует персонализированный travel-опыт, включая рекомендации ресторанов, активностей и соответствующие предложения от Visa и банков», — пояснил он.

Он подчеркнул, что взаимодействие банка с клиентом не ограничивается моментом покупки или планирования поездки, а продолжается в реальном времени, включая период путешествия.

«Когда клиент прибывает, например, в Париж, банк может продолжать взаимодействие с ним в реальном времени и предлагать релевантные предложения в нужный момент», — сказал он.

Он также раскритиковал традиционные подходы банков к сегментации клиентов, которые основаны на статичных категориях.

«Сегодня банки используют сегментацию за последние шесть месяцев и пытаются “загнать” клиента в одну категорию — например, частый путешественник или повседневный потребитель. Но это упрощение не работает», — подчеркнул он.

По его словам, новая модель позволяет отказаться от фиксированных сегментов и перейти к динамическому пониманию поведения клиента.

«Важно, чтобы банки понимали контекст. Только тогда они могут предложить правильное действие, правильное предложение и в правильный момент», — резюмировал Хури.