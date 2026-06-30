ААСУ на международной научной карте: MPMMA 2026 продемонстрировала новый этап развития университета (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - II Международная конференция «Современные проблемы математики, механики и их приложений» (MPMMA 2026), состоявшаяся в Азербайджанском архитектурно-строительном университете (ААСУ), стала одним из наглядных свидетельств того пути развития, который университет прошел за последние годы, его научного потенциала и растущего авторитета в международном академическом сообществе.

Конференция, прошедшая 23–25 июня, была организована совместно Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, ААСУ, Университетом Грузии, Техническим университетом Йылдыз (Турция) и Институтом математики Министерства науки и образования. Принятие 178 научных докладов из 22 стран мира, 82 из которых были подготовлены в соавторстве с зарубежными исследователями, наглядно демонстрирует масштаб мероприятия и его значимость как платформы международного научного сотрудничества.

С одной стороны, эти цифры свидетельствуют о высоком международном интересе к конференции, а с другой — подтверждают, что ААСУ становится узнаваемым научным центром не только в национальном образовательном пространстве, но и в глобальном академическом сообществе.

От инженерного университета к глобальной научной платформе

Традиционно ААСУ известен как высшее учебное заведение, специализирующееся в области архитектуры, строительства, градостроительства и инженерии. Однако MPMMA 2026 показала, что научная деятельность университета сегодня охватывает значительно более широкий спектр направлений. Математика, механика, искусственный интеллект, информационная безопасность, цифровые технологии, строительная механика, биоматематика и методы оптимизации занимают важное место в современной научной повестке университета.

Это не случайный процесс. Современная инженерия уже давно вышла за рамки классических технических знаний. Сегодня развитие городов, зданий, транспортных систем, энергетической инфраструктуры и моделей безопасности напрямую связано с математическим моделированием, искусственным интеллектом, аналитикой данных, киберустойчивостью и цифровыми системами управления. Проведение в ААСУ таких конференций, как MPMMA 2026, демонстрирует способность университета своевременно реагировать на глобальные научно-технологические трансформации и активно участвовать в них.

Научный потенциал: основа, стоящая за цифрами

Проведение конференции в ААСУ напрямую связано с существующим научным потенциалом университета. В настоящее время здесь работают более 600 представителей профессорско-преподавательского состава, включая лауреатов Государственной премии, членов Национальной академии наук Азербайджана, докторов наук, профессоров и докторов философии. Среди них более 60 докторов наук и около 300 докторов философии.

Особое значение имеет представленность ученых кафедр высшей математики, механики, строительных конструкций, информационных технологий и систем в международных наукометрических базах данных, таких как Scopus, Web of Science, ResearchGate, ORCID и Google Scholar. Это способствует повышению международной видимости научной деятельности университета.

В этом контексте MPMMA 2026 стала платформой, объединившей внутренний научный потенциал ААСУ с международным академическим сообществом.

Результаты QS и стратегическое значение конференции

Значение MPMMA 2026 наиболее объективно можно оценить в контексте последних достижений ААСУ в международных рейтингах. В рейтинге QS World University Rankings 2027 университет впервые вошел в число 1000 лучших университетов мира, заняв позицию в группе 951–1000. Для ААСУ, который годом ранее находился в диапазоне 1001–1200, это стало значительным достижением и важным шагом вперед.

Одним из наиболее показательных индикаторов является показатель Academic Reputation. По этому критерию ААСУ занял 567-е место в мире. Данный результат свидетельствует о растущем признании университета со стороны международного академического сообщества и укреплении его научного авторитета.

По показателю Employer Reputation университет за один год поднялся на 185 позиций и занял 453-е место в мире. Это говорит о высокой конкурентоспособности выпускников ААСУ на рынке труда и укреплении связей университета с промышленностью и работодателями.

В этих условиях проведение такой международной научной конференции, как MPMMA 2026, является стратегическим шагом, дополняющим успехи университета в мировых рейтингах. Ведь устойчивое продвижение в международных рейтингах определяется не только качеством образования, но и научной продуктивностью, уровнем международного сотрудничества, показателями цитируемости и академической репутацией.

В последние годы в ААСУ сохраняется положительная динамика роста числа публикаций, индексируемых в международных научных базах данных. За последний год количество таких публикаций увеличилось на 51%, общее число цитирований выросло на 172%, а показатель нормализованной цитируемости — на 141%. Это свидетельствует о переходе научной деятельности университета на качественно новый уровень.

В настоящее время в базе данных Web of Science зарегистрировано 570 публикаций ученых ААСУ, а в базе Scopus — 999 публикаций. Индекс Хирша университета составляет 15 по данным Web of Science и 20 по данным Scopus.

Эти показатели свидетельствуют не только о росте количества научных работ, но и об увеличении их востребованности и цитируемости в международном научном сообществе. Проведение таких мероприятий, как MPMMA 2026, придает дополнительный импульс этому процессу. Подобные конференции создают условия для прямого взаимодействия ученых, формирования совместных исследовательских направлений и подготовки будущих международных публикаций. Кроме того, 25 наиболее актуальных докладов, представленных на MPMMA 2026, будут проиндексированы в базе данных Scopus.

Применение математики и механики: естественное преимущество ААСУ

Основная тематика конференции — математика, механика и их приложения — полностью соответствует профилю ААСУ. Развитие строительной инженерии, архитектуры, сейсмостойких конструкций, материаловедения, транспортно-логистических систем, водного хозяйства и технологий умного города невозможно без математического моделирования и механических расчетов.

Особое значение в этом контексте имеют научно-исследовательские лаборатории университета. В ААСУ успешно функционируют лаборатории по реставрации и сохранению памятников, физике металлов и сплавов, применению нанотехнологий в строительных материалах, научно-исследовательская и испытательная лаборатория строительных материалов, лаборатория функционального анализа и его приложений, лаборатория информационной безопасности и кибербезопасности, лаборатория совершенствования технологических машин и оборудования, а также лаборатория водного хозяйства и экологии водных ресурсов.

Наряду с этим созданные в последние годы Центр искусственного интеллекта, Научно-исследовательский центр оценки и управления рисками, Лаборатория математического анализа и Научно-исследовательский центр изучения землетрясений демонстрируют переход университета от классической инженерной модели к цифровой и аналитической инженерии нового поколения.

От искусственного интеллекта до умных зданий

Одной из важнейших особенностей MPMMA 2026 является то, что конференция не ограничивается исключительно фундаментальной математикой. В рамках форума обсуждаются вопросы искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых технологий, киберустойчивости, строительной механики, композитных материалов, энергоэффективности и транспортно-логистических систем.

Особое внимание уделяется таким направлениям, как умные здания, технологии цифровых двойников, модели управления на основе Интернета вещей (IoT), киберфизические системы и инновационные строительные технологии.

Для ААСУ данные направления имеют стратегическое значение. Города будущего формируются уже не только посредством архитектурных решений, но и благодаря управлению на основе данных, энергоэффективности, безопасности, устойчивости и цифровой инфраструктуры. Участие университета в научных дискуссиях по этим вопросам подтверждает его активную роль в формировании будущей повестки дня в области градостроительства и инженерии.

Платформа международной научной дипломатии

Одним из важных результатов MPMMA 2026 является ее вклад в развитие научной дипломатии. Участие ученых из США, Германии, Канады, Турции, Грузии, Сербии, Индии, Узбекистана, Израиля, Польши, Италии, Катара, Чехии, Ирака и других стран на площадке ААСУ способствует расширению международной сети научных связей университета.

Подобные мероприятия не ограничиваются заслушиванием докладов. Реальные результаты начинают формироваться уже после завершения конференции: появляются новые совместные исследования, готовятся коллективные публикации, подаются международные грантовые заявки, развиваются программы академической мобильности, а также расширяются возможности для молодых исследователей и докторантов.

Особого внимания заслуживает модель совместной организации конференции ААСУ с Университетом Грузии, Техническим университетом Йылдыз и Институтом математики. Она свидетельствует о том, что университет выступает не пассивным участником, а инициатором регионального и международного научного сотрудничества.

Одним из главных преимуществ проведения подобных международных конференций для ААСУ является создание новых возможностей для молодых ученых. Докторанты, магистранты и молодые преподаватели получают возможность работать в едином научном пространстве с ведущими исследователями из различных стран мира, представлять результаты собственных исследований и знакомиться с международными академическими стандартами.

Это оказывает непосредственное влияние на качество научной среды внутри университета. Ведь научное развитие определяется не только количеством лабораторий или публикаций. Не менее важными составляющими являются наличие научной школы, культура академического общения, исследовательские традиции и международный опыт сотрудничества.

В этом смысле MPMMA 2026 формирует в ААСУ новую мотивационную среду для молодых ученых и способствует развитию исследовательской культуры.

Продолжение стратегии интернационализации ААСУ

В последние годы ААСУ последовательно реализует стратегию интернационализации. Продвижение в рейтинге QS, расширение числа программ двойного диплома до 14, увеличение количества иностранных студентов, развитие сотрудничества с зарубежными университетами, рост числа публикаций в международных научных базах данных и проведение международных конференций являются взаимосвязанными элементами данной стратегии.

MPMMA 2026 стала одной из ключевых платформ, объединяющих эти направления. Здесь образование, наука, международное сотрудничество и инновации взаимодействуют в едином пространстве.

Рост числа иностранных студентов в университете на 44% за последний год также свидетельствует о повышении привлекательности ААСУ для международного академического сообщества. Международные научные конференции являются одним из важнейших инструментов дальнейшего укрепления этой привлекательности.

MPMMA 2026 еще раз продемонстрировала, что Азербайджанский архитектурно-строительный университет является не только вузом, готовящим инженеров и архитекторов. Сегодня ААСУ постепенно превращается в международную научную платформу, на которой обсуждаются актуальные вопросы математики, механики, искусственного интеллекта, цифровых технологий и современных инженерных решений.

Участие ученых из 22 стран мира, 178 научных докладов, 82 исследования, подготовленные в международном соавторстве, укрепляющиеся наукометрические показатели, продвижение в мировых рейтингах и формирование современной исследовательской инфраструктуры внутри университета подтверждают, что данный процесс имеет прочную и устойчивую основу.

Проведение конференции стало очередным подтверждением интеграции ААСУ в глобальное научное пространство, роста его международного академического авторитета и стремления к дальнейшему развитию.

Главный вывод MPMMA 2026 очевиден: ААСУ уже не ограничивается ролью регионального высшего учебного заведения. Университет уверенно укрепляет свои позиции в качестве активного участника международного научного сотрудничества и одного из важных центров генерации новых идей, научных исследований и инновационных решений.