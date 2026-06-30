Обнародован объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию за январь-апрель

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Сербию было экспортировано 106,5 миллиона кубических метров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 40 миллионов долларов США.

Об этом говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-апреле 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в стоимостном выражении сократился на 26,6 миллиона долларов США, или на 39,9%, а по объему - на 22 миллиона кубических метров, или на 17%.

В целом в январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 8,416 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 2,536 миллиарда долларов США. Это на 53 миллиона долларов, или на 17,3% меньше в стоимостном выражении, и на 256 миллиона кубометров, или на 3,1% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из 1 страны — Исламской Республики Иран — 168 миллионов кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 11,307 миллиона долларов США. В январе-апреле прошлого года данные об экспорте природного газа из Ирана в Азербайджан не были опубликованы.

Напомним, что в ходе визита министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедович Ханданович в Азербайджан в апреле был продлен срок действия контракта на поставки азербайджанского газа в Сербию до конца 2026 года.

В рамках визита также состоялась встреча с министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Сербией носят характер стратегического партнёрства и опираются на прочную договорно-правовую базу и высокий уровень политического диалога.

Отдельно подчеркивалось, что поставки азербайджанского газа в Сербию осуществляются с 2023 года через интерконнектор Болгария-Сербия и продолжаются в рамках действующего продлённого контракта.

Отметим, что в эксклюзивном интервью Trend министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович заявила, что Сербия обсуждает с Азербайджаном возможность гибких поставок газа объемом до 0,9 миллиарда кубометров в год с перспективой увеличения до 1,4 миллиарда кубометров ежегодно после завершения строительства газовой электростанции в Нише в 2030 году.

"Сотрудничество двух стран в энергетической сфере носит стратегический характер и развивается на фоне энергетического перехода Сербии, который предполагает укрепление базовой генерации, наряду с развитием возобновляемых источников энергии. В этом контексте газовые электростанции рассматриваются как важный элемент энергетического баланса страны.

Поставки азербайджанского газа уже осуществляются через интерконнектор Болгария-Сербия, благодаря которому страна подключилась к маршрутам Южного газового коридора и получила возможность диверсифицировать источники поставок", - заявила министр.

По ее словам, Сербия на протяжении последних лет стабильно получает газ из Азербайджана и рассматривает SOCAR как долгосрочного стратегического партнёра, в том числе в проектах по развитию новых генерирующих мощностей.