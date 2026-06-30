Visa Direct охватывает более 12 млрд платежных “конечных точек” в 195 странах

ПАРИЖ /Trend/ — Visa расширяет возможности трансграничных и внутренних переводов через платформу Visa Direct, которая позволяет отправлять средства на банковские счета, карты и цифровые кошельки по всему миру.

Об этом заявил старший вице-президент, руководитель направления коммерческих и денежных решений Visa в регионе CEMEA Шахебаз Хан на информационной сессии в рамках Платежного форума в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, решение Visa Direct предназначено для упрощения выплат поставщикам, сотрудникам и подрядчикам, а также для ускорения денежных переводов как внутри стран, так и на международном уровне.

Он отметил, что платформа охватывает более 12 млрд точек приема средств — включая банковские счета, платежные карты и мобильные кошельки.

«Мы построили платформу, которая позволяет направлять деньги более чем на 12 миллиардов конечных точек — будь то карта Visa, банковский счет или мобильный кошелек», — сказал он.

По его словам, Visa Direct работает в 195 странах и поддерживает более 150 валют, что позволяет пользователям проводить операции, которые в традиционной банковской системе могут быть значительно более сложными и медленными.

Он подчеркнул, что доступ к платформе осуществляется через банки-партнеры Visa, что делает сервис частью существующей финансовой инфраструктуры.

«Через Visa Direct вы можете совершать платежи, которые в традиционной банковской системе были бы гораздо сложнее реализуемы», — отметил представитель компании.

Visa рассматривает Visa Direct как одну из ключевых составляющих своей стратегии по развитию глобальной платежной экосистемы, обеспечивающей быстрые и гибкие переводы средств между различными типами финансовых счетов и инструментов.