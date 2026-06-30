В Президентской библиотеке прошла презентация книги Аслана Асланова «Уроки государственности и дипломатии Гейдара Алиева» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Президентской библиотеке состоялась церемония презентации книги общественного деятеля, заслуженного работника культуры Аслана Асланова «Уроки государственности и дипломатии Гейдара Алиева».

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, со вступительным словом на мероприятии выступила директор Президентской библиотеки профессор Афет Аббасова.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный книге.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов в своем выступлении отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является уникальной личностью в истории Азербайджана, чье величие и наследие государственности с течением времени становятся все более очевидными. По его словам, новые документы, выявляемые в архивах, также демонстрируют, насколько многогранными были личность и деятельность великого лидера.

Р. Гусейнов отметил, что написание трудов об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве требует огромной ответственности, и для того чтобы браться за эту тему, необходимо быть свидетелем той эпохи. Он подчеркнул, что Аслан Асланов на протяжении многих лет после возвращения Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном принимал участие в его поездках по стране и зарубежных визитах, непосредственно наблюдал за процессом государственного строительства. По словам вице-спикера, Гейдар Алиев был государственным деятелем, глубоко осознававшим силу слова, прессы и журналистики. Именно поэтому в зарубежные поездки он в обязательном порядке брал с собой азербайджанских журналистов, придавая особое значение документированию ими исторических процессов. Р. Гусейнов отметил, что слово «уроки» в названии книги выбрано неслучайно. Каждая встреча, каждое участие в зарубежном визите великого лидера были для участников настоящей школой государственности, и автору удалось донести эти уроки до будущих поколений.

Общественно-политический деятель Али Гасанов в своем выступлении подчеркнул, что книга привлекает внимание не только хронологией исторических событий, но и аналитическими комментариями автора к этим событиям. Он отметил, что искренность автора является одним из главных достоинств книги. А. Гасанов подчеркнул, что в течение 20 лет своей профессиональной деятельности он работал под руководством Гейдара Алиева, а еще 20 лет — под руководством Президента Ильхама Алиева, став за это время свидетелем школы государственности обоих лидеров. Он заявил, что оба государственных деятеля внесли неоценимый вклад в развитие Азербайджана и укрепление его независимости. А. Гасанов отметил, что события, нашедшие отражение в книге, представляют собой живую летопись периода формирования независимого Азербайджана и имеют особое значение как важный исторический источник для будущих поколений.

Депутат Милли Меджлиса профессор Саяд Салахлы отметил, что книга Аслана Асланова — это ценный труд, доносящий до будущих поколений государственную деятельность и дипломатическое наследие общенационального лидера Гейдара Алиева. Он указал, что автор, будучи участником зарубежных визитов великого лидера на протяжении многих лет, являлся свидетелем тех событий. С. Салахлы, напомнив о встрече Гейдара Алиева в США со всемирно известным политическим деятелем Збигневом Бжезинским, отметил, что Бжезинский выразил восхищение глубоким знанием великим лидером мировой политики и сказал: «Но, к сожалению, он один». Профессор добавил, что подобные факты, сохранившиеся в памяти автора, являются ценной частью современной политической истории Азербайджана, и в будущем было бы целесообразно изложить их также в форме художественного произведения. Он подчеркнул, что каждая встреча и поездка с Гейдаром Алиевым были для участников огромной школой, формирующей государственное мировоззрение и мышление.

Доктор философии по истории Джаби Бахрамов в своем выступлении оценил книгу как важный источник с точки зрения изучения современной истории Азербайджана. Он отметил, что изложение автором событий, свидетелем которых он был лично, имеет особое значение для историков. Д. Бахрамов указал, что наблюдения автора можно сравнить с летописями Искендер-бека Мюнши в эпоху Сефевидов. По его словам, отображение событий их непосредственным очевидцем повышает достоверность исторических источников. Он подчеркнул, что факты, содержащиеся в книге, подтверждаются и другими участниками событий того периода, что еще больше повышает научную ценность издания. Историк добавил, что для ученых, занимающихся исследованием современной истории Азербайджана, книга является важным научным источником, предоставляющим новые факты и ценную информацию.

Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу отметил, что было бы неверно оценивать книгу только как хронологию или публицистическое произведение. По его словам, это издание представляет собой одновременно и летопись, и мемуары, и ценный труд, в котором собраны уроки государственности. Депутат отметил, что основная идея книги заключается в донесении информации о личности Гейдара Алиева и его философии государственности до будущих поколений. Он подчеркнул, что автор успешно справился с этой миссией. Х. Бабаоглу отметил, что автор, работавший рядом с великим лидером долгие годы, имеет на написание такой книги как моральное, так и историческое право. По его словам, эмоциональная и искренняя подача событий автором позволяет читателю прочувствовать атмосферу той эпохи и усиливает силу воздействия книги.

Писатель-публицист, бывший депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова в своем выступлении отметила, что на протяжении многих лет вместе с Асланом Аслановым освещала деятельность великого лидера Гейдара Алиева и была свидетелем важнейших событий того периода. Она подчеркнула, что хотя на некоторые встречи допуск журналистов был невозможен, несмотря на все трудности, информация о деятельности великого лидера оперативно доводилась до общественности. Э. Ахундова добавила, что опыт, полученный в те годы, сыграл важную роль в формировании современной азербайджанской школы журналистики.

Автор книги Аслан Асланов в своем выступлении отметил, что посвятил свою жизнь азербайджанской прессе, основа которой была заложена Гасан-беком Зардаби, а в период независимости благодаря Гейдару Алиеву она вышла на новый этап развития. Он добавил, что именно по инициативе великого лидера азербайджанские медиа начали интегрироваться в международное информационное пространство. А. Асланов подчеркнул, что Гейдар Алиев лично обучил его всем тонкостям освещения деятельности главы государства, подготовки официальных новостей, профессиональной подачи информации о двусторонних встречах и зарубежных визитах. По его словам, основные принципы современной государственной информационной политики сформировались именно в тот период. Автор отметил, что в подавляющем большинстве зарубежных визитов Гейдара Алиева участвовал и Президент Ильхам Алиев, который постигал школу государственности непосредственно рядом с великим лидером.

В завершение своего выступления А. Асланов подчеркнул, что Гейдар Алиев — это великая историческая личность, дарованная азербайджанскому народу, а Президент Ильхам Алиев — лидер мирового масштаба, успешно продолжающий эту школу государственности в современную эпоху. Он отметил, что, написав эту книгу, стремился исполнить свой моральный долг перед великим лидером.