Visa: доля наличных в регионе CEMEA снизилась до 50%

ПАРИЖ /Trend/ — Использование наличных в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) продолжает стремительно снижаться.

Об этом заявил президент Visa по региону CEMEA Тарек Махмуд на информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, ключевым индикатором трансформации платежного рынка остается сокращение использования наличных. Еще несколько лет назад, до пандемии COVID-19, около 70% транзакций в регионе приходилось на наличные платежи. Сегодня этот показатель снизился примерно до 50%.

«Если смотреть на регион в целом, то еще четыре–пять лет назад примерно 70% транзакций приходилось на наличные. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50%», — отметил Т. Махмуд.

При этом темпы перехода к цифровым платежам существенно различаются по странам. В таких рынках, как Украина и Нигерия, доля наличных снизилась до уровня ниже 20%, тогда как в Египте, Пакистане и ряде других стран она по-прежнему составляет 60–70%.

По его словам Visa, значительную роль в снижении доли наличных играет сотрудничество с банками и финтех-компаниями, работающими на локальных рынках.

Махмуд также отмечает рост своей платежной экосистемы в регионе. Число держателей Visa-карт увеличилось с 350 млн до 480 млн за последние два года, а количество точек приема платежей выросло с 11 млн до 21 млн за последние три года.

Отдельное внимание уделяется развитию технологии токенизации, которая становится одним из ключевых драйверов цифровых платежей в регионе.

По его словам, токенизация позволяет заменить 16-значный номер банковской карты на защищенный цифровой идентификатор при онлайн-покупках и добавлении карты в мобильные устройства.

«Когда вы совершаете онлайн-покупку или привязываете карту к телефону, она токенизируется», — отметил. Технология, по их словам, повышает безопасность платежей, поскольку даже в случае компрометации токен можно легко заблокировать, а также повышает удобство пользователей, устраняя необходимость повторного ввода данных карты или физического использования карты при оплате»,- сказал он.