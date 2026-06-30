Visa не ожидает широкого распространения стейблкоинов в розничных платежах

ПАРИЖ /Trend/ — Стейблкоины в обозримом будущем вряд ли получат широкое распространение при оплате товаров и услуг в магазинах, однако могут сыграть важную роль в трансграничных переводах, B2B-расчетах и на развивающихся рынках.

Об этом заявил президент Visa по глобальным рынкам Оливер Дженкин на информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, технология блокчейна и стейблкоины находятся лишь на начальном этапе развития, однако их потенциал для трансформации международных платежей остается значительным.

«Мы все еще находимся в самом начале пути. Потенциал огромен, и в Visa мы с оптимизмом смотрим на развитие этого направления. Стейблкоины способны стать важной частью будущей архитектуры глобальной платежной системы», — сказал Дженкин.

Он отметил, что Visa рассматривает свою роль как связующее звено между экосистемой криптоактивов и традиционной финансовой системой.

«Мы видим себя мостом между миром криптовалют и стейблкоинов и миром фиатных валют. Именно такую роль Visa может играть для всей отрасли», — подчеркнул он.

По словам Дженкина, наибольшие перспективы использования стейблкоинов компания видит на развивающихся рынках с нестабильными национальными валютами, в сфере трансграничных переводов и корпоративных платежей, а также в развитии карт, привязанных к криптовалютным и стейблкоин-кошелькам.

«Такие карты позволяют пользователям расплачиваться везде, где принимается Visa, даже если их средства хранятся в криптовалюте или стейблкоинах. Visa в этом случае выступает мостом между цифровыми активами и традиционной финансовой системой», — отметил он.

При этом Дженкин считает, что в ближайшей перспективе стейблкоины не станут массовым платежным инструментом в розничной торговле.

«Я не думаю, что стейблкоины получат широкое распространение на кассе магазина. Они не решают какой-либо существующей проблемы в потребительских платежах. Их основные сферы применения — это трансграничные операции, B2B-платежи и развивающиеся рынки», — заявил он.

Он также подчеркнул, что для масштабного внедрения технологии необходимо дальнейшее развитие блокчейн-инфраструктуры, включая повышение уровня безопасности, производительности и конфиденциальности сетей, совершенствование цифровых кошельков, систем управления ключами и отраслевых решений для работы со стейблкоинами.

«Мы видим большой потенциал, но предстоит еще очень многое сделать, прежде чем эта технология станет массовой», — заключил Дженкин.