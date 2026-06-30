В Азербайджане проходит очередное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса проходит очередное заседание.

На нём будут обсуждаться следующие вопросы, сообщает корреспондент Trend с заседания:

1. Проект закона Азербайджанской Республики о присоединении к Метрической конвенции.

2. Проект закона Азербайджанской Республики «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» (третье чтение).

3. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об исполнительном производстве» (третье чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации» (третье чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещённых внутри страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» (третье чтение).

7. Проект конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нормативных правовых актах» (второе чтение).

8. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной службе» и «О медиа» (второе чтение).

9. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Внутреннего регламента Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «Об общественном участии» и «О порядке реализации гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы» (второе чтение).

10. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (второе чтение).

11. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О психиатрической помощи» (первое чтение).

12. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О страховой деятельности» и «О Счётной палате» (первое чтение).

13. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (первое чтение).

14. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (первое чтение).