Вырос объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Туркменистаном

БАКУ/ Trend/ - Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Туркменистаном по итогам первых пяти месяцев 2026 года увеличился на 46%, достигнув 1 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Казахстана.

В министерстве напомнили, что по итогам 2025 года объем железнодорожных грузоперевозок между двумя странами составил 1,9 млн тонн, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом.

На фоне растущей неопределенности вокруг традиционных торговых маршрутов, в том числе рисков, связанных с развитием ситуации вокруг Ирана, Казахстан и Туркменистан ускоряют усилия по диверсификации региональных транспортных потоков.

Акцент на развитии восточной ветки международного транспортного коридора «Север – Юг», укреплении мультимодальной связанности и восстановлении прямого авиасообщения свидетельствует о том, что обе страны все чаще рассматривают транспортную инфраструктуру как инструмент снижения геополитических и логистических рисков. Такой подход может способствовать сохранению конкурентоспособности региональных торговых маршрутов в условиях, когда бизнес стремится выстраивать более устойчивые цепочки поставок по всей Евразии.

Повышенное внимание к созданию устойчивых и диверсифицированных транспортных сетей также привлекает интерес международного бизнеса, стремящегося расширить свое присутствие вдоль евразийских торговых коридоров. Как ранее заявили Trend в эксклюзивном интервью в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), Казахстан играет ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Швейцарские компании, обладающие многолетним опытом в этой сфере, заинтересованы в том, чтобы внести свой вклад в развитие сотрудничества», — отметили в SECO.

По данным ведомства, стратегическое положение Казахстана между Европой и Азией в сочетании с продолжающимся развитием инфраструктуры продолжает укреплять привлекательность страны как логистического и транзитного хаба для международных инвесторов.

«Швейцарский бизнес ценит стабильную и предсказуемую инвестиционную среду, включая правовую определенность, защиту интеллектуальной собственности и безопасность данных. Недавние шаги, предпринятые правительством Казахстана в этих направлениях, воспринимаются в Швейцарии весьма позитивно», — подчеркнули в SECO.