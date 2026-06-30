Азербайджан — важный партнёр в сфере энергетики, транспорта и безопасности — конгрессмен Абрахам Хамадех

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль как значимый партнёр в сферах производства энергии, транспортных маршрутов и безопасности.

Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Абрахам Хамадех в статье, опубликованной на Newsmax.

Конгрессмен из штата Аризона, подчеркнув стратегическую значимость Азербайджана после своего визита в страну, отметил, что встреча с Президентом Ильхамом Алиевым вновь продемонстрировала: международное влияние США усиливается, когда они активно сотрудничают с надёжными партнёрами.

«Азербайджан расположен в одном из важнейших геополитических регионов мира. Находясь на стыке Европы и Азии, а также имея границы с Россией и Ираном, Азербайджан играет важную роль в сфере производства энергии, транспортных маршрутов и безопасности», — написал Хамадех.

Конгрессмен подчеркнул, что Азербайджан всё больше способствует укреплению энергетической безопасности Европы, расширению торговых коридоров и обеспечению стабильности в регионе.

Он также отметил, что в период президентства Дональда Трампа был достигнут значительный прогресс в направлении устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном.

«Этот исторический прорыв создаёт новые возможности для экономического развития, региональной стабильности и долгосрочного процветания», — отметил он.

Американский конгрессмен добавил, что для успеха мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном необходимы международная поддержка и активное участие.

«США не могут оставаться в стороне от такого важного этапа в регионе», — подчеркнул Хамадех.