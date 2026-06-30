Visa: ИИ-агенты в ближайшие годы начнут совершать покупки от имени пользователей

ПАРИЖ /Trend/ — Агентская коммерция (agentic commerce), при которой покупки будут совершать ИИ-агенты от имени пользователей, станет следующим этапом развития цифровой торговли и платежей.

Об этом заявил президент Visa по глобальным рынкам Оливер Дженкин на Медиа-дне в рамках Visa Payment Forum в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, искусственный интеллект способен значительно ускорить цифровизацию платежей во всем мире, однако вокруг генеративного ИИ по-прежнему сохраняется высокая степень неопределенности.

«Во время закрытых встреч с руководителями крупнейших компаний по всему миру я постоянно слышу одни и те же вопросы. Компании боятся отстать в развитии искусственного интеллекта, пытаются понять, где он действительно приносит экономический эффект, интересуются, насколько решения Visa уже используют ИИ, и, наконец, спрашивают, как подготовиться к эпохе агентской коммерции», — сказал Дженкин.

По его мнению, уже в ближайшей перспективе интеллектуальные агенты смогут самостоятельно совершать покупки как для потребителей, так и для бизнеса.

«Я абсолютно убежден, что в ближайшие годы агенты будут покупать товары и услуги от нашего имени. Пока еще неясно, кто именно создаст такие решения, на каких платформах они будут работать и какие категории покупок будут охватывать в первую очередь. Но это направление будет стремительно развиваться», — отметил он.

В качестве примера Дженкин описал возможный сценарий использования таких сервисов. По его словам, пользователь сможет предоставить ИИ защищенные платежные данные, информацию о своих предпочтениях, истории покупок и программах лояльности, а также установить ограничения — например, определить допустимых продавцов или лимиты расходов. Это позволит искусственному интеллекту принимать решения с учетом индивидуальных предпочтений владельца.

Вместе с тем, подчеркнул Дженкин, массовое распространение агентской коммерции потребует решения ряда технологических, поведенческих и правовых вопросов.

«Сегодня интернет создан для людей, а не для ИИ-агентов. Необходимы новые стандарты, протоколы и интерфейсы, которые позволят агентам безопасно взаимодействовать с цифровой коммерцией. Кроме того, пользователям потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что покупки может совершать искусственный интеллект. Не менее важно определить правила ответственности в случаях, если ИИ допустит ошибку при совершении покупки», — сказал он.

Несмотря на существующие вызовы, Дженкин выразил уверенность, что агентская коммерция станет столь же значительным этапом развития отрасли, каким ранее стали электронная и мобильная коммерция.

«Это неизбежно. Агентская коммерция кардинально изменит взаимодействие потребителей с цифровой торговлей. Если отрасль уже сейчас начнет инвестировать в необходимые технологии и инфраструктуру, эти изменения принесут пользу всем участникам рынка», — заключил он.