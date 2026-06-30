Visa: банки должны ускорить модернизацию инфраструктуры

ПАРИЖ/Trend/ - Банки должны ускорить модернизацию инфраструктуры.

Об этом заявил старший вице-президент Visa, руководитель направления услуг с добавленной стоимостью в регионе CEMEA Вальтер Лирони на информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, финансовый сектор переживает сразу несколько фундаментальных сдвигов — изменение потребительских ожиданий, технологическую трансформацию и рост новых видов рисков.

«Поколение Z ожидает, что коммерция будет доступна там, где они находятся — в социальных сетях. Они ожидают, что каждая транзакция будет в один клик, максимально бесшовной. И, конечно, они ожидают безопасности в этих процессах», — отметил Лирони.

Он подчеркнул, что усложнение платежных экосистем и рост числа каналов и способов оплаты делают задачу обеспечения таких ожиданий всё более сложной.

Отдельно он указал на расширение зоны рисков — от классических транзакционных угроз к киберпреступности и более сложным схемам мошенничества.

«Раньше риск существовал в момент транзакции. Сегодня он распространяется гораздо шире — включая киберпреступления», — сказал он.

Лирони также отметил, что модернизация инфраструктуры финансовых организаций не может откладываться.

«Если вы сегодня финансовое учреждение, вы не можете ждать с модернизацией. В противном случае вы рискуете оказаться вне бизнеса в ближайшем будущем», — заявил он.

По его словам, устаревшие банковские системы, основанные на монолитной архитектуре и batch-обработке данных, не способны обеспечивать современные требования к скорости, безопасности и персонализации сервисов.

Он отметил, что модернизация позволяет повысить эффективность управления рисками и мошенничеством, поскольку интеллектуальные механизмы интегрируются непосредственно в уровень транзакций, а не добавляются поверх.

Кроме того, современные платформы обеспечивают большую устойчивость и масштабируемость систем, тогда как банки с устаревшей архитектурой сталкиваются с увеличением числа сбоев и более длительным восстановлением.

«Мы видим, что банки с устаревшими системами сталкиваются с до пяти раз большим числом сбоев и значительно более долгим восстановлением», — подчеркнул Лирони.

Также он добавил, что современные цифровые платформы позволяют компаниям внедрять инновации в три раза быстрее и быстрее выходить на новые источники дохода, включая рынок встроенных финансов, который, по оценкам, может достичь более 7 трлн долларов к 2030 году.

В рамках выступления Лирони представил подход Visa к модернизации банковской инфраструктуры, который включает три ключевых направления: трансформация инфраструктуры, создание интеллектуальных пользовательских сервисов и усиление систем безопасности.

Он отметил, что многие банки до сих пор используют «монолитные» системы, которые сложно адаптировать под новые требования.

В качестве решения Visa развивает облачную платформу Pismo — API-first core banking систему, которая уже работает более чем в 20 странах и охватывает свыше 200 миллионов счетов.

«Pismo позволяет банкам постепенно и безопасно модернизировать инфраструктуру, начиная с отдельных кейсов и масштабируя решения», — отметил он.

Отдельно он подчеркнул, что Visa также развивает платформу приема платежей, которая позволяет средним и крупным торговым предприятиям подключаться к глобальной инфраструктуре с доступом к 190 странам, более чем 150 эквайрерам и свыше 50 валютам через единое подключение.

Завершая выступление, Лирони отметил, что Visa продолжит инвестировать в развитие инструментов модернизации, включая решения для эмитентов и эквайеров, чтобы ускорить цифровую трансформацию платежной индустрии.