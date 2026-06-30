В Баку состоялась 9-я Международная образовательная конференция AДA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 июня при совместном партнерстве Университета АДА и Министерства науки и образования состоялась официальная церемония открытия 9-й Международной образовательной конференции АДА.

На конференции, посвященной теме «Преподавание и обучение в эпоху педагогической трансформации», были проведены широкие дискуссии вокруг таких актуальных вызовов, как широкое применение искусственного интеллекта, национальные приоритеты развития, новые требования рынка труда и построение современной образовательной экосистемы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Открывая мероприятие, проректор Университета АДА по стратегии и развитию, председатель Оргкомитета конференции профессор Вафа Каздал подробно проинформировала о главной цели и задачах мероприятия.

На церемонии открытия выступили ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев и министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Выступивший министр науки и образования подчеркнул стратегические цели в современном образовании и отметил, что в результате реформ, проводимых в направлении повышения качества высшего образования в нашей стране, талантливая молодежь получает возможность приобретать образование высокого уровня, не покидая страну. Отметив две важные функции образования, министр довел до внимания необходимость, наряду с привитием молодежи фундаментальных знаний и умений, также привития национальных и общечеловеческих ценностей.

Ректор Университета АДА Хафиз Пашаев затронул важность создания качественной образовательной среды. Он подчеркнул, что преподаватели перед началом научных исследований должны накопить достаточный опыт и проводить свои изыскания именно на основе собственного опыта, а также интереса к теме. Напомнив, что в прошлом преподаватели работали в более тяжелых и трудных условиях, ректор отметил, что в настоящее время в сфере образования имеются важные продвижения, однако в сфере науки все еще остаются дела, которые предстоит выполнить.

Главный докладчик конференции, профессор Гонконгского образовательного университета Юсуф Олдадж выступил с презентацией на тему «Построение систем высшего образования, производящих значимые знания в эпоху генеративного искусственного интеллекта: тенденции и уроки развивающегося мира», доведя до внимания глобальные тренды.

В рамках программы, наряду с параллельными научными сессиями, при участии международных и местных экспертов были организованы две важные панельные дискуссии.

На первой панельной дискуссии на тему «Создание исследовательской экосистемы в Университете АДА: размышления о шагах навстречу будущему», прошедшей при модераторстве профессора Университета АДА Азера Абизаде, выступили доцент Университета штата Канзас Сабухи Сардарлы, доцент Колумбийского университета Джавид Гусейнов, профессор Университета Джорджа Вашингтона Севиндж Мамедова и декан факультета общественных и международных отношений Университета АДА, профессор Азер Бабаев, поделившись своими мнениями и предложениями.

На второй панельной дискуссии, прошедшей под модераторством профессора Вафы Каздал на тему «Межпоколенческий взгляд на начальное и среднее образование в Азербайджане: голоса директоров, учителей и родителей», будущее общего образования было оценено с точки зрения различных сторон.

На протяжении всей конференции велись поиски ответов на такие вопросы, как «Каковы навыки будущего в стремительно меняющейся среде?», «Как создавать учебные программы, доступные для всех и учитывающие социальные реалии?» и «Как образовательное сообщество должно отвечать на новые вызовы?».

Выступивший с заключительным докладом эксперт по глобальному образованию, кавалер Ордена Британской империи профессор Гер Граус обобщил основную идею конференции, отметив: « Каким бы ни был вопрос, образование — это всегда ответ».

Отметим, что в двухдневной конференции примут участие более 235 участников из 8 стран — эксперты в области образования, государственные чиновники, руководители учреждений, преподаватели и студенты.