Как исламские финансы дополняют инвестиционные возможности Казахстана

БАКУ /Trend/ - Предстоящий официальный визит председателя Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммада Аль Джассера в Казахстан 30 июня-2 июля 2026 года пройдет на фоне растущего интереса к исламскому финансированию как источнику долгосрочного капитала для инфраструктурных проектов.

Его значение выходит за рамки двустороннего сотрудничества и связано с более широкими региональными тенденциями в сфере привлечения инвестиций и развития финансовых инструментов.

Одним из индикаторов этого стало проведение в Баку Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития с 16 по 19 июня 2026 года - одного из крупнейших международных мероприятий в сфере исламских финансов. Такие площадки все чаще становятся пространством обсуждения новых моделей инфраструктурного роста, устойчивого развития и привлечения капитала.

Казахстан в этой конфигурации занимает особое место благодаря масштабу экономики, инвестиционной привлекательности и статусу одного из крупнейших инфраструктурных рынков региона. Поэтому нынешний этап сотрудничества с исламскими финансовыми институтами может иметь значение не только для самой страны, но и задавать определенный ориентир для региона. Казахстан присоединился к Исламскому банку развития 30 ноября 1995 года. Страна также является членом Корпорации исламского развития частного сектора (ICD) и Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC).

Делегация ИБР находилась с официальным визитом в Казахстане с 30 июня по 4 июля 2025 года с целью укрепления сотрудничества в сфере устойчивого управления водными ресурсами и развития инфраструктуры. В 2024 году Казахстан и ИБР подписали соглашение о запуске первой фазы Проекта развития водных ресурсов, устойчивых к изменению климата.

Инициатива стоимостью 1,32 млрд долларов США, из которых 1,15 млрд долларов финансируется ИБР, направлена на модернизацию водной инфраструктуры Казахстана и усиление её устойчивости к последствиям изменения климата.

В ходе Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития в Алматы представитель ИБР и специалист по исламским финансам Яхъя Рехман заявил, что банк видит значительные возможности для привлечения исламского финансирования в инфраструктурные проекты Казахстана.

По словам Рехмана, ключевым фактором становится техническая помощь - создание благоприятной среды, развитие компетенций и координация усилий между международными институтами развития.

Финансирование перестает рассматриваться как самостоятельный инструмент и становится частью комплексной модели, в которой капитал сопровождается институциональными изменениями, подготовкой кадров, цифровыми решениями и развитием проектной экспертизы.

Показательно, что этот подход начинает получать и институциональное оформление на региональном уровне. В мае 2026 года Евразийский банк развития (ЕАБР) и Организация по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых учреждений (AAOIFI) подписали меморандум о взаимопонимании для развития исламского финансирования в Центральной Азии. Стороны договорились совместно развивать финансовые продукты, содействовать повышению квалификации профильных институтов и специалистов, а также совершенствовать стандарты исламского финансирования. Одновременно документ закрепил роль ЕАБР как регионального партнера AAOIFI в Центральной Азии.

Это важно также как сигнал перехода от отдельных инвестиционных инициатив к формированию полноценной инфраструктуры рынка - с едиными подходами, экспертизой и механизмами масштабирования проектов.

Для Казахстана исламское финансирование может стать дополнительным каналом привлечения капитала под инфраструктурные и проектные задачи. Использование данных инструментов позволяет стране расширить доступ к долгосрочному капиталу, который направляется в секторы с длительными инвестиционными циклами, такие как управление водными ресурсами, развитие транспортных коридоров и модернизация инженерной инфраструктуры.

Координация усилий между исламскими финансовыми институтами и региональными банками развития позволяет оптимизировать распределение ресурсов, исключать дублирование проектов и внедрять комплексные подходы, включая цифровизацию и передачу современных технологий управления. Инструменты исламского финансирования могут стать для Астаны важным дополнением к национальной экономической политике.