Президент Туркменистана примет участие в саммите «Корея — Центральная Азия» в Сеуле

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит свой первый визит в Южную Корею в рамках предстоящего саммита «Корея — Центральная Азия».

Об этом говорится в письме Президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в адрес Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ли Чжэ Мён отметил, что «особенно отрадно, что Президент Сердар Бердымухамедов совершит свой первый визит в Республику Корея в рамках первого саммита «Корея — Центральная Азия», который пройдет в стране».

Южнокорейский лидер также подчеркнул, что за последние годы сотрудничество между двумя странами значительно расширилось, говорится в сообщении.

Кроме того, он выразил благодарность Туркменистану за содействие в транзите граждан Южной Кореи из Ирана через территорию Туркменистана в период недавних событий в регионе.

По данным пресс-службы, Ли Чжэ Мён также выразил признательность Туркменистану за поддержку южнокорейских компаний, участвующих в крупных проектах в таких сферах, как судостроение и промышленное строительство.

Первый саммит «Корея — Центральная Азия» планируется провести в Сеуле 16–17 сентября 2026 года. В мероприятии примут участие лидеры Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Южной Кореи.

Ожидается, что саммит позволит вывести сотрудничество за рамки двусторонних отношений и сформировать регулярный многосторонний формат взаимодействия, ориентированный на развитие торговли, инвестиций, энергетики, цифровой трансформации, добычи критически важных минералов, транспортной связности и устойчивости цепочек поставок.

По данным правительства Южной Кореи, саммит является частью инициативы K-Silk Road Initiative — первой специализированной стратегии Сеула в отношении Центральной Азии, направленной на расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, инфраструктуры, энергетики и цифровой взаимосвязанности.