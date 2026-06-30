Образование переживает трансформацию на фоне развития ИИ — проректор ADA

БАКУ/ Trend/ - Система образования во всем мире переживает период глубокой трансформации на фоне растущей неопределенности, стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.

Об этом заявила проректор Университета ADA Вафа Каздал, выступая на IX Международной образовательной конференции ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Эпоха стабильности, вероятно, осталась в прошлом, и нам необходимо быть готовыми к эпохе постоянной неопределенности. Политические и социальные изменения продолжаются, технологическое развитие и особенно искусственный интеллект ставят перед системой образования новые вызовы. Именно поэтому сегодня система образования во всем мире находится на перепутье, переосмысливая и трансформируя саму себя", - сказала она.

По словам Каздал, именно этим изменениям посвящена тема нынешней конференции - "Преподавание и обучение в эпоху педагогической трансформации".

Она отметила, что в течение последней недели, во время выпускных мероприятий университета, неоднократно поднимались вопросы неопределенности, влияния технологий и меняющейся роли образования.

"Все эти вопросы заставляют нас задуматься: как сохранить любознательность студентов в эпоху, когда информация стала настолько доступной и искусственный интеллект берет на себя многие аспекты образования? Как меняется роль преподавателя? Остаемся ли мы учителями в аудитории или становимся создателями образовательного опыта и наставниками?" - отметила проректор.

Каздал также подчеркнула, что конференция ежегодно расширяет международное представительство и становится все более узнаваемой в мировом образовательном сообществе. В этом году в ней принимают участие представители и спикеры из Ямайки, Бразилии, Турции, Казахстана, Танзании, Пакистана и Испании.

"Конференция постепенно, шаг за шагом, но уверенно становится все более известной и привлекательной для международного образовательного сообщества. Мы надеемся, что в ближайшем будущем география ее участников станет еще шире", - сказала она.

По словам проректора, развитие конференции напрямую связано с деятельностью Школы образования Университета ADA, которая за последние годы существенно расширила свое влияние и сегодня реализует образовательные программы не только в Баку, но и в регионах страны.

"Сегодня Школа образования растет не только количественно. Она растет благодаря своему влиянию, достижениям выпускников и тому вкладу, который они вносят в развитие образования. Именно это является одной из главных причин, почему мы продолжаем развивать эту международную конференцию как динамичную, устойчивую и системную площадку", - заявила Каздал.

Она также привела пример одной из выпускниц программы по развитию исследовательского потенциала, которая была принята сразу в несколько ведущих университетов США и выбрала Пенсильванский университет.

"Такие достижения показывают, что наши усилия и наша совместная работа приносят результаты. Эти люди вернутся и продолжат оказывать положительное влияние на систему образования нашей страны", - подчеркнула проректор.